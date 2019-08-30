«Сказал, что хочет жениться — я его послала»: «тайный муж» Марии Мироновой оказался безумным фанатом

Откровения человека, называющего себя четвертым мужем актрисы Марии Мироновой, которого она от всех скрывала, не удивили ее близких людей. Дело в том, что врача-онколога Дмитрия Барановского в семье артистки хорошо помнят по прошлым выходкам.

- Он авантюрист, безумный фанат! - заверила kp.ru мать Мироновой, актриса Екатерина Георгиевна Градова. - Думаю, у человека проблемы с психикой. Три года назад он увивался вокруг Маши, наблюдал за ней в окно с помощью каких-то приборов, даже выбрал себе постоянное место у ее дома… Мне он звонил дважды: первый раз сказал, что хочет жениться на моей дочери. Я его хорошенько послала! А второй раз сообщил, что Маша на бешеной скорости ездит вокруг двора. Я перепугалась, просила его вызвать ГИБДД. Потом, чтобы избавиться от него, мы даже обращались в полицию. С тех пор он не больше не появлялся. Поверьте, вся его история высосана из пальца.

«Тайный муж» Марии Мироновой оказался безумным фанатом

Близкая подруга Марии, пожелавшая сохранять анонимность, тоже помнит этого парня.

- Три года назад он был у Маши на дне рождения, где в общей сложности присутствовали 70 человек, - рассказала kp.ru подруга Мироновой. - Знаю, что он, как врач-онколог, предлагал квоты по лечению артистов в онкоцентре, что для благотворительного фонда «Артист» было крайне необходимо. Никогда Мария не говорила, что они были в отношениях, а мы обсуждаем любую мелочь, запретных тем для нас нет. То, что он бывал в ее доме и даже вместе с ней в Италии, не исключено, ведь она очень открытый человек, ее дом всегда открыт для друзей, и в путешествия она любит ездить большой компанией. Но все крупные покупки Маша делала сама, денег ей этот человек не добавлял.

По словам Дмитрия, они с Марией были вместе около года. Фото: предоставлено Дмитрием Барановским

По словам подруги, «Мерседес» актриса купила, продав свою «Ауди». Автосалон в рекламных целях отдал ей авто по себестоимости. А загородный дом был оплачен на деньги, полученные за одну из квартир актрисы на Патриарших, которую также пришлось продать.

Дмитрий моложе актрисы на 15 лет. Фото: предоставлено Дмитрием Барановским

- А главное, что в 2016 году Маша просто физически не могла встречаться с этим человеком: она уже была в отношениях с мужчиной, за которого два года назад вышла замуж и от которого сейчас ждет ребенка. У нее прекрасный муж, который не лезет в камеру, в семье полный мир и покой, - продолжает подруга. - Так что пусть этот Барановский врет поменьше! А вообще, я удивлена, что только он один захотел попиариться на ее имени. У Маши было несколько таких поклонников, которые попили крови...

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