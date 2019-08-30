«Причина развода не в том, что муж ушёл к молодой»: Лолита рассказала о своей семейной драме

Дня дня после истерики на «Новой волне» Лолита не выходила к прессе, не появлялась на репетициях. Напомним: на песне Анжелики Варум «Городок» Лолита расплакалась. Как потом объяснила певица, она тяжело переживает развод со своим мужем Дмитрием Ивановым. Даже намекала в соцсетях, что супруг ей изменил и возврата к прежнему уже не будет.

Но в финале «Новой волны» артистка уже была более оптимистично настроена. Спев хит «Шампанское» (кстати, там тоже идёт речь о муже-беглеце), Лолита призналась журналистам, что будет пытаться вернуть благоверного.

- Я не сильная женщина. Моя слабость в том, что мне больно, мучительно. И пока не знаю, что с этим делать, - говорит певица. - Я сейчас слушаю очень много психологов. Мне нравится психолог Лабковский. Я его ставлю на ночь перед сном. И вроде бы он промывает мне мозги. А потом днём я забываю все, что услышала. Какие бы тебе советы не давали, пока ты не проживёшь ситуацию сам, ничего не поможет. Спасибо моим коллегам за поддержку. Не хочется их разочаровать, стать ноющей стареющей... Как в Интернете пишут про меня - стареющая жирная алкоголичка.

Лолита Милявская разводится с пятым мужемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ночные ужасные смс»

- Спросите у Дмитрия Иванова, какая я, когда в обиде на него. Полночи пишу мужу совершенно ужасные смс, за которые потом утром стыдно, - призналась певица. - Потом извиняюсь, объясняю, что я сорвалась. Может, есть такие пары, которые расходятся и остаются прекрасными друзьями, но я не встречала. У меня все бурно происходит. Но Дима мудро к этому относится, он все понимает. Несмотря на то, что я старше его на 12 лет, Дима намного умнее меня. Он принял решение расстаться. И я не могу на него обижаться, он прав. Это Дима сказал, что от меня уходит. Я не хочу изображать из себя девушку и говорить, что от таких, как я, не уходят.

Да, от каких угодно уходят. Может, Димка и прав, но я пока ему пишу ночные ужасные смс.

«Пока он в моем сердце»

- Мой муж ещё не ушёл из моего сердца. Я взрослая. Если бы мне было хотя бы лет 30, я бы договорилась с каким-нибудь крутым парнем и показала бы его всем: «Смотрите, какой мужик со мной рядом!» Это проявление детства. Я считаю, что за отношения можно побороться. А потом я не хочу портить жизнь человеку, который подумает, что я готова к отношениям, а по факту я его просто использую.

«Похудела на нервной почве»

- Я пришла на примерку костюма к дизайнеру Игорю Гуляеву, а он говорит: «Ты похудела на 14 сантиметров в талии».

Причина снижения веса - развод.

Лолита призналась журналистам, что будет пытаться вернуть благоверногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нервная система так сработала. И я пытаюсь сохранить себя в нынешнем весе, но пока не дошла до тренажёрного зала.

Первое, что я сделаю, когда в Москву приеду, отправлюсь к психотерапевту, попрошу сделать мне витаминные капельницы для поддержания нервной системы. Не только я, очень многие артисты не спят без снотворных. Организм вымотан из-за частых перелётов, а на фоне стресса эти ещё больше усиливается: можешь сутками не спать. Пойду сдамся врачам.

Мы с Димой не работали над отношениями, а надо было. За 10 лет, безусловно, накопились вещи, которые нас не устраивали в друг друге, но мы их не обсуждали. Надо было пойти вместе к психологу и сохранить брак.

А сейчас мне пишут в соцсетях разную грязь, мол, у Димы должна быть молодая красивая, которая ему родит. Но это пишут психически нездоровые люди. Дима себя ничем не замарал. Причина развода не в том, что мужчина моложе меня ушёл к молодой. Мы переутомились оба.

Решение остаться принимают два человека. Но может, я его настолько не устраиваю, что он не захочет уже дважды в одну реку. Пока мои мозги заняты моим пока ещё официальным мужем.