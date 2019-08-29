2019-08-29T14:21:06+03:00
Звезды

"Он давно занят": молодой муж Лолиты нашел ей замену

55-летняя певица шокировала признанием
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита Милявская разводится с пятым мужемЛолита Милявская разводится с пятым мужемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лолита Милявская до последнего надеялась, что сможет помириться с молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила девять лет. Еще месяц назад певица, отвечая на вопрос о расставании, говорила, что никакого развода нет, они лишь разъехались. Однако все точки над i сама и расставила во время общения с поклонниками.

Лолита Милявская разводится с пятым мужем. Этот факт нужно принять. Певица не скрывает, что тяжело переживает расставание с Дмитрием Ивановым. Поклонники надеялись, что они все-таки помирятся.

Но признание 55-летней Лолы шокировало. Артистка проговорилась, что он уже занят.

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"Лолита, миритесь уже с Димой. Брак - это не только буря страстей и океан неиссякаемой страсти. Брак - это взаимоуважение, помощь, поддержка в трудную минуту, когда молча пить чай вместе стоит миллиона алых роз, подаренных в конфетный период", - заявила одна из подписчиц звезды. В ответ Милявская заявила: "Он давно занят".

Молодой муж Лолиты нашел ей замену

Молодой муж Лолиты нашел ей замену

Напомним, в июле Лолита Милявская опубликовала пост, в котором рассказала о расставании с 44-летним фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! ", - заявила Лолита Милявская в своем блоге.

Она отметила, что нашла в себе силы справиться с ситуацией: "У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь".

Лолита разрыдалась на «Новой волне».Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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