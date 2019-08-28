"Невыносимо": Анжелика Варум вступилась за измученную Лолиту

Анжелика Варум знакома с Лолитой Милявской более 25 лет. Сейчас 55-летняя Лолита переживает непростой период после расставания с пятым мужем. Супруга Леонида Агутина решила поддержать артистку.

"Лолик. Моя девочка! Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи", - обратилась к подруге Анжелика Варум.

Досталось и обидчикам 55-летней певицы. "К слову о последних! Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте!", - пригрозила Варум.

avarum Лолик. Моя девочка!

Она добавила, что у нее нет сил смотреть на руины, которые после себя оставляют мужчины. "Невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно! Любить, как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету - Лолиту Милявскую, непросто. Нет сил, не суйтесь!", - сказала, как отрезала, Анжелика.

В последнее время на Лолиту много всего свалилось. Запрет на въезд в родной украинский город Мукачево, где прошло детство артистки, следом - расставание с молодым мужем Дмитрием Ивановым после 12 лет брака.

Сейчас Милявская находится на фестивале "Новая волна". Два дня назад она репетировала песню "Городок", которую должна была исполнить на вечере, посвященном 50-летию Анжелики Варум. Однако Лола не смогла допеть композицию. Она так расчувствовалась, что дважды прерывалась и начинала плакать навзрыд. Присутствующие в зале поддержали певицу аплодисментами и сами чуть не плакали вместе с ней. В итоге Варум пришла на помощь своей коллеге и помогла ей закончить выступление.