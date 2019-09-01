Повышение пенсий, удар по «билетной мафии», возвращение астрономии. Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2019 года

Кому повысят пенсии

Прибавка ожидает пенсионеров, отработавших в сельском хозяйстве 30 лет и более. Доплата составит 25% от фиксированной выплаты. Поскольку фикс сегодня равен 5334,19 руб, то «сельская» надбавка составит 1333,55 рубля в месяц.

Повышение пенсии затронет и москвичей. "С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября", - написал Собянин в своем аккаунте. Прежний стандарт равнялся 17,5. То есть столичный минимум подрос до 19,5 тыс. руб. - меньше этой суммы неработающие пенсионеры-москвичи получать не будут.

Вырастут пенсии и у работающих пенсионеров — в зависимости от отчислений в ПФР.

Прибавка ожидает пенсионеров, отработавших в сельском хозяйстве 30 лет и болееФото: Алексей БУЛАТОВ

Оформить аварии станет проще

Оформить ДТП станет гораздо проще — хватит 15 минут и не нужно будет вызывать сотрудников ГИБДД. Это можно будет сделать, войдя в интернет на портал «Госуслуги». Но воспользоваться такой возможностью получится только у тех, кто обзавелся электронной подписью, а также мобильным приложением «Помощник ОСАГО».

Еще одна новость для автолюбителей. За отсутствие полиса ОСАГО штрафы возрастут до 800 рублей. Причем злостных неплательщиков смогут штрафовать не один раз в сутки, а столько, сколько раз остановят.

Билетной мафии урежут аппетиты

Вступает в силу закон против «билетной мафии». Запрещено продавать билеты в театры, цирки, музеи и т.д. по цене выше, чем на них указано. Это касается как билетных сайтов, так и частников, торгующих с рук втридорога. Впрочем, посредничество не запретили, но это должно быть оформлено официально, и агентские комиссионные не должны превышать 10% от стоимости билета.

Запрещено продавать билеты в театры, цирки, музеи и т.д. по цене выше, чем на них указаноФото: Олег РУКАВИЦЫН

Поменялись и правила возврата — теперь это зависит от того, когда будет возвращен билет. Если за 10 дней до спектакля, то получите всю стоимость. Если не позднее, чем за 5 дней, то пол-цены. От 3до 5 дней — 30%. А если меньше 3 дней (72 часа), то касса имеет право и вовсе отказаться от возврата.

Сельский глава заменит нотариуса

Должностные лица администраций поселений, муниципальных или городских округов получат право выполнять некоторые функции нотариуса, если его нет в этих населенных пунктах. Они смогут заверять доверенности (за исключением распоряжения недвижимостью), производить опись наследственного имущества, заверять копии документов, выписки из них и подлинность подписи.

В судах обяжут вести аудиопротокол

Все судебные заседания должны будут вестись не только под традиционные бумажный протокол, но и под аудиозапись. Ее тоже будут прикреплять к материалам дела. За обеспечение этого процесса будет отвечать помощник судьи. А участникам заседания предоставлено право требовать отвод помощника, если он их чем-то не устраивает — например, возникнет подозрение, что как-то исказит запись.

Беспилотники придется регистрировать

С 27 сентября владельцы беспилотников массой от 0,25 до 30 кг должны будут регистрировать их в Росавиации. Сделать это нужно будет в течение 10 дней с момента покупки. Самодельные аппараты нужно оформить до начала полетов. Заявление на постановку на учет можно отправить почтой или через портал «Госуслуги».

С 27 сентября владельцы беспилотников массой от 0,25 до 30 кг должны будут регистрировать их в РосавиацииФото: Андрей МИНАЕВ

Школьникам вернут астрономию

С начала нового учебного года в школьную программу вернется астрономия. Старшеклассники будут изучать ее в обязательном порядке. Кроме того, ученикам будут преподавать игру в шахматы и основы психологии.