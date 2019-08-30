2019-08-30T15:22:26+03:00
Звезды

"Я в стойкой ремиссии": Екатерина Шпица откровенно о своей болезни

33-летняя актриса вынуждена соблюдать строгую диету и принимать лекарства
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина не скрывает, сейчас она вынуждена соблюдать строгую диету и принимать лекарстваЕкатерина не скрывает, сейчас она вынуждена соблюдать строгую диету и принимать лекарстваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Екатерина Шпица призналась, что полжизни страдала из-за хронического заболевания. Родители будущей актрисы долгие годы искали специалиста и лекарство, чтобы избавить дочь от мучений.

"У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте. Я перенесла два отека Квинке. Я помню тревогу на грани с отчаянием в глазах мамы, снимающей с меня по утрам бинты, сквозь которые я невольно ночью расчесывала кожу до крови. И не забыть это всепоглощающее ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений , когда хотелось просто содрать ее с себя и освободиться", - шокировала откровением 33-летняя Екатерина Шпица.

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Каждое утро она просыпалась и надеялась, что ей станет лучше. Атопический дерматит - хроническая болезнь. Симптомы можно купировать комплексной терапией. Когда Шпице исполнилось 18 лет, болезнь отступила.

в стойкой ремиссии с 18 лет, и этот успех - во многом результат моей собственной психологической работы над собой. Такое заболевание может быть обусловлено как генетикой,так и в немалой степени семейной психосоматикой", - сообщила в блоге звезда фильмов "Экипаж" и "Метро".

Екатерина не скрывает, сейчас она вынуждена соблюдать строгую диету и принимать лекарства. "Я нашла свою медицину, систему питания и решила вопрос ухода за кожей, который стоит в подобных случаях очень остро. И уже много лет чувствую себя победительницей", - отметила артистка.

Напомним, Екатерина Шпица была замужем за актером и каскадером Константином Адаевым. Однако после появления на свет сына Германа в 2012 молодые люди расстались. Им удалось сохранить хорошие отношения. Бывший муж участвует в воспитании сына. Вскоре Екатерину стали все чаще видеть вместе с режиссером Марюсом Вайсбергом. Пресса заговорила о новом романе актрисы, но к 2015 году и эти отношения прекратились. В октябре 2018 года Шпица получила предложение руки и сердца от любимого мужчины Руслана Панова. Фитнес-тренер старше Екатерины на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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