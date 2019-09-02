Ольга Бузова: Мне запретили нервничать. Когда на душе тревожно – теряю голос!

Ольга Бузова снимается в новом телепроекте и репетирует осеннее концертное шоу. В интервью kp.ru певица и телеведущая рассказала о главных достижениях и заботах.

«Порой так не хватает мужского плеча рядом»

- Вы снимаетесь в шоу «План Б». Участники и участницы этого телепроекта будут бороться за руку и сердце Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Как вы решились еще раз войти в одну и ту же реку? Мы помним год назад скандальное разоблачение победителя телепроекта «Замуж за Бузову».

- Я сначала переживала: наверное, скажут, что это просто «сюр» - еще раз участвовать в таком эксперименте. А потом подумала: это моя жизнь, я сейчас свободна – у меня нет молодого человека. А кто знает: вдруг это как раз тот самый счастливый случай, встреча, который я ждала? Не получилось «замуж за Бузову», но есть «план Б». У нас еще много букв в алфавите, а у меня вся жизнь впереди! (Смеется).

Осенью Бузова и Батрутдинов появятся на ТВ с новым шоу "План Б". Оля ищет мужа, а Тимур - жену.Фото: Личный архив

В этот раз мне пообещали более тщательный подход к претендентам. Плюс рядом будет моя поддержка и опора – мой друг Тимур, который уже на кастинге отсматривал ребят участников. Он знает, как меня сильно обидели, переживал вместе со мной, потому что он меня очень поддержал год назад. Тимур был в такой же ситуации, когда им просто воспользовались. Только это была женщина. Тимур знает, как я хочу быть счастливой, а я точно так же знаю, какая девушка нужна ему. Главное – искренние чувства. А если он увидит какой-то обман со стороны мужчин, то подскажет мне, предостережет.

- Вы не умеете скрывать своих чувств. Так легче переживать расставания, неудачи в личной жизни?

- Конечно, женщинам так проще. Недавно я выступала на фестивале «Жара», и по пути в Баку встретилась в аэропорту с Лолитой - она открыто рассказывает о разводе. И я ее понимаю, потому что так легче переживать боль, гораздо тяжелее строить из себя счастливую женщину, делая вид, что у тебя все хорошо. Я ее обнимаю, и вижу глаза девочки, которой больно. Она говорит: «Да ужас! Каждый раз как в первый раз…» Неважно сколько тебе лет: пятьдесят или двадцать. Каждый раз больно, как в первый.

Вот и я каждый раз думаю: все, нет, не хочу больше... Я счастлива, здорова, красива, люблю свою жизнь, у меня карьера, планы. Но порой так не хватает мужского плеча рядом... когда не могу застегнуть чемодан или просто вдруг хочется, чтобы взяли на ручки, погладили по головке. Женское счастье ничем не заменить. Но всему свое время. Не строю планов по поводу личной жизни. А «План Б» - это еще и возможность вновь почувствовать себя принцессой. На съемках на Бали за мной ухаживают, добиваются, пытаются понравиться... А вдруг?

С футболистом Федором Смоловым Ольга Бузова недавно зажигала в интернет-шоу "Comment Out".Фото: Личный архив

- Любые новые отношения – это еще нервы.

- А мне категорически запрещено нервничать! Я могу сохранять внешнее спокойствие в любой ситуации, но если на душе плохо и тревожно, то сразу теряю голос. Теперь учусь контролировать эмоции. Берегу голос: чай, лимон, мед, леденцы специальные… Раньше могла себе позволить разнервничаться, а теперь на мне лежит огромная ответственность – постоянно концерты, и я должна хорошо себя чувствовать. Никакой холодной водицы, никакого льда - это негативно отражается на связках. Теперь мне нужно смолоду беречь не только красоту, здоровье, честь, но и голос.

«Я очень рациональна и не беру кредитов»

- Осенью три года, как вы поете. Популярность выросла, как жизнь изменилась из-за этого?

- Устрицы я не заказываю, как вы видите. (Мы беседуем с Ольгой в ресторане - прим.Авт.). Вот сегодня на обед у меня пицца «Маргарита» - обожаю ее. Если говорить про райдер, то в нем изменение одно - у меня усилилась охрана, но это опять же больше для безопасности моих поклонников! Они следят, чтобы не было давки или чего-то такого... А бизнес-классом я летаю уже больше 10 лет. Я много работаю, поэтому не экономлю на отпуске - устраиваю себе шикарный отдых. Могу сейчас себе позволить чуть больше дорогих покупок. Но я не транжира: мне важнее купить новый трек, отложить денежки на клип.

- Вы удивились, когда оказались в рейтинге Forbes с доходом $4,4 млн.?

- Нет, не удивилась. Потому что знаю, как много я работаю, у меня потрясающие рекламные контракты с мировыми брендами, со мной мечтают работать огромное количество других компаний. Просто я очень тщательно подхожу к выбору партнеров. И мне важно, чтобы концепция бренда не противоречила моей идеологии. Плюс концерты и телесъемки. Но все видят готовую «упаковку», а внутрь никто не хочет заглядывать. Надо ведь составлять полную картину: не только доходов, но и расходов. Я хорошо зарабатываю, но я очень много продолжаю вкладывать.

Александр Овечкин тоже "танцует под Бузову". Ольга дружит с семьей знаменитого хоккеиста, а в этом году оказалась с ним в одном списке самых богатых знаменитостей. Правда заработала Бузова на $10 млн. меньше Овечкина.Фото: Личный Архив

- Музыкальная карьера требует колоссальных вложений. Вы сами себе спонсор?

- Я сама себя полностью обеспечиваю и свой бюджет распределяю, определяя, что для меня главное на сегодняшний момент. К примеру, мой клип «Водица» - очень дорогой в производстве. У нас было три съемочных дня. Только арендовать локацию для этих съемок на один день стоило миллион рублей. Представьте сколько там было потрачено только киловатт света! А какие костюмы, видели? Шапочка в стразах, в которой я появляюсь в кадре стоит 5 тысяч евро.

Ольга Бузова - Вoдица .

- И куда потом эту шапочку?

- Она пригодилась мне во время выступления на фестивале в Баку. Этот образ из клипа вряд ли можно повторить на каком-то концерте, потому что я танцую без обуви, а на «Жаре» мое выступление было поставлено у бассейна. Поэтому я рада, что мне еще раз удалось показать образ, который мне нравится. Часто яркие образы, которые появляются в клипах, потом повторяются на концертах. Я должна постоянно выпускаю новые синглы, клипы, так как мои поклонники мне не дают другого шанса: они требуют - еще, еще...

Ольга Бузова в той самой шапочке за 5 тысяч евро.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- О какой крупной покупке сейчас мечтаете и планируете?

- Замечу, что я очень рациональна и не беру кредитов. Поэтому на крупную покупку всегда коплю. Я хочу крутую тачку. Машина, которую я планирую купить стоит 20 миллионов. Не так давно я наконец пришла к решению ездить с водителем (он одновременно мой охранник ). Во-первых, это нужно было сделать ради безопасности, в том числе и потому что я бывает сплю по 2 -3 в сутки. Во-вторых, это удобно, так как я могу полежать с закрытыми глазами и отдохнуть или решать дела по телефону - у меня огромная команда, которую нужно контролировать и направлять. Еще я постоянно выхожу с огромными пакетами - как Плюшкин, у меня ведь сто тысяч съемок в день. Машина, о которой я говорю идеальна для езды сзади - я хочу «Майбах».

- Вы и сейчас на хорошей машине передвигаетесь по Москве?

- Конечно! Но ей три года. Это - первый автомобиль, который у меня появился после развода, когда забрали мою машину. Я обожаю «Мерседесы». Пробовала разные машины, и поняла, что это лучшая марка, поэтому и остановилась на ней.

- Вы самый популярный инстаграм-блогер в стране. По данным Brand Analytics объем вашей аудитории в инстаграме - более 16 млн. человек, а вовлеченность - более 24 млн. человек. А вас продолжают упрекать в «накрутках»...

- Я уже даже не хочу ни перед кем оправдываться. Есть службы, которые проверяют инстаграм. Про меня постоянно пишут, что кто-кто, но Ольга Бузова никогда не накручивает подписчиков.

- В самой соцсети подчеркивают, что каждый день с помощью специальной программы отслеживаются и блокируются «боты».

- Конечно. Статистика в соцсети доступна. Я никогда ни одной накрутки не сделала. Также, как никогда не докупала ни одного билета, чтобы собрать полный зал. Мои люди скупают все билеты. Я за честность.

С юных лет Оля играла в серьезные игры.Фото: Личный архив

- Какая ближайшая цель?

- У меня есть традиция: в ноябре началась моя сольная карьера, и каждый год в этом месяце я даю большой сольный концерт. Сейчас мы с командой готовимся к ноябрьскому шоу «Под звуки поцелуев» в Москве 14 ноября и в родном Питере 20 ноября. Мы только начали продажу билетов, а нам говорят, что танцпол уже раскупили. Я последний раз выступлю с композициями, с которых начинала свою музыкальную карьеру. Когда я пою «Люди не верили» - всегда плачу. Эти слезы у меня внутри, потому что я вспоминаю, когда мы писали этот трек и клип, как я сжигала свое свадебное платье в Сочи. Помню какие я испытывала эмоции... И когда я исполняю эти песни, я проживаю еще раз тот сложный период в своей жизни - состояние после предательства, после развода. Многие люди проживают его вместе со мной.

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