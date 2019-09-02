2019-09-02T15:26:38+03:00
Политика

Жители затопленного горда - Владимиру Путину: Вы подняли Грозный, вернули Крым. Что вам стоит восстановить и Тулун?

Президент прилетел в Иркутскую область, проверить ход ликвидации последствий наводнения
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин (справа) во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулун.Президент РФ Владимир Путин (справа) во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулун.Фото: ТАСС
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Владимир Путин пообещал жителям пострадавшего от паводков Тулуна, что лично прилетит к началу учебного года - проверить, как идут восстановительные работы. В понедельник дети пошли учиться, а президент приехал в одну из отремонтированных школ Тулуна.

- Я вас поздравляю с началом учебного года. И не только вас, но и всех, кто пошел учиться по всей стране, - сказал Путин. - Вы наверняка думаете, что должны сделать в лижайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь. Ну а задача взрослых создать все условия, чтобы вы могли реализовать себя. Уверен, вам понравится результат.

Президент пообещал детям, которых перевели из соседней школы, что они вернутся в нее.

- Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем, - заявил глава государства. - Не узнаете! Будет лучше, чем была

После этого президент заехал еще в одну отремонтированную школу. Зашел в столовую.

- А пирогов нет? - посмотрела по сторонам директор школы.

- Пирогов нет, завтра приезжайте, напечем, - пообещала повар. - Мы сегодня первый день открылись, еще пока разбираемся. Детей-то много. Еле - еле успеваем.

Общаясь с детьми в классах, Путин поправил одному из мальчиков галстук, заметив, что "так лучше будет". В кабинете музыки ему пришлось выслушать песню "На горе стоял казак" под аккомпанемент деревянных ложек.

- Здорово получается, так держать, - похвалил глава государства.

На улицах Тулуна президент поговорил с местными жителями, которые вновь рассказывали ему о своих проблемах.

- Будут строить столько, сколько надо, чтобы удовлетворить всех людей. Всех! - пообещал Путин. - Пока все жилищные вопросы не закроем, режим Чрезвычайной ситуации будет сохраняться.

- Вы подняли Грозный после войны, вы вернули нам Крым. Что вам стоит восстановить Тулун? Сделать так, чтобы люди, покинувшие наш город, завидовали тем, кто остался в нем! - обратилась к нему одна из жительниц. - Пожалуйста, вот постройте нам в Тулуне заводик, ну пожалуйста.

- Надо оживить здесь хозяйственную жизнь, - согласился президент. - Мы поговорим с предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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