2019-09-02T15:24:56+03:00
В мире

Умер посол России в Каире

Дипломат Сергей Кирпиченко ушёл из жизни «на боевом посту» в возрасте 68 лет
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Умер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССУмер посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Утром 2 сентября в каирском госпитале скончался российской посол в ЕгиптеСергей Вадимович Кирпиченко. Предполагается, что смерть 68-летнего мужчины наступила в силу естественных причин; официальное заявление МИД РФ на этот счёт последует в ближайшее время.

Это далеко не первая смерть российского посланника «на боевом посту». Так, совсем недавно, 11 июня, в Дакаре на 60-м году жизни умер посол РФ в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков.

23 августа 2017 года в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский (тело 62-летнего мужчины было найдено в бассейне на территории посольства). Как сообщали СМИ, вероятная причина — сердечный принцип.

20 февраля 2017 года в Нью-Йорке скончался один из самых известных наших дипломатов, пользовавшийся огромным авторитетом во всём мире, — постпред РФ в ООН Виталий Чуркин.

26 января 2017 года умер посол РФ в Индии Александр Кадакин (67 лет).

Наконец, 19 декабря 2016 года рукой фанатика-исламиста в Анкаре был подло убит посол РФ в Турции Андрей Карлов (в возрасте 62 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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