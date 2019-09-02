Клара Новикова предложила Корчевникову жениться на ее 18-летней внучке

Клара Новикова очень хочет устроить личную жизнь Бориса Корчевникова. По такому случаю она предложила телеведущему взять в жены ее 18-летнюю внучку. Благо, девушка хороша собой и у нее отменный вкус.

"Боря - вы зануда! Вы меня пытаете на своей программе. Я чувствую себя как на костре", - заявила Клара Новикова в студии программы "Судьба человека".

По словам юмористки, она всерьез намерена женить 37-летнего Бориса Корчевникова. Тем более есть подходящая кандидатура на роль супруги.

b.korchevnikov Клара Новикова очень хочет устроить личную жизнь Бориса Корчевникова

"Моей внучке 18. Анна - очень избирательная девушка. Она учится на дизайнера. У нее очень хороший вкус. Я примерно знаю, сколько вам лет. Но ничего страшного не вижу. У меня тоже муж был старше меня на много лет", - сообщила Клара Борисовна.

В ответ Корчевников заметил, что Аня - его любимое имя. После этого у Новиковой отпали всякие сомнения, что нужно устроить счастье телеведущего. "Хочу сказать вашей маме, чтобы она вас отпустила. Вы при ней буквально присохли", - заявила она.

Новикова подчеркнула, что Корчевников ей очень симпатичен: "Он хоть и ковыряется в кишках, но делает всегда это очень деликатно".

klaranovikovafanpage Клара Новикова

И тут же разоткровенничалась о своих взаимоотношениях с внуком Левой. Молодому человеку 22 года. Телеведущий отметил, что ходили слухи, будто бы мужчина выгнал родную бабушку из дома.

"Я просто купила квартиру рядом с институтом, где учился Лев. Приобрести жилье рядом с Серебряным бором мне посоветовала моя подруга Елена Воробей. Лева к тому времени был уже взрослым человеком. Я сказала, чтобы он переселялся ко мне жить, пока не закончит вуз. После этого и пошли слухи, как будто он поселился, а меня выгнал из дома", - парировала юмористка.

Новикова рассказала, что внуку стали звонить друзья и задавать один вопрос: "Лева, ты зачем выгнал бабку из дома?". Парень рассказал эту историю звездной родственнице, и они вместе долго смеялись. "У меня прекрасная семья. Хорошая дочь, у которой чудесный муж. У нас царит полное взаимопонимание", - заключила Клара Новикова.