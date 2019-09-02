Олег Тактаров обвинил Наталью Штурм в сексуальных домогательствах

Недавно разразился скандал, когда несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах. История достаточно мутная. Но вслед за шумихой вокруг Пласидо Доминго, российско-американский актер Олег Тактаров вдруг заявил, что до него домогалась... певица Наталья Штурм!

Это произошло сегодня на записи программы «Пусть говорят», на которой обсуждали скандал вокруг Пласидо Доминго.

В разговор из Америки по скайпу подключился актер Олег Тактаров. Ведущий сказал, что вот у нас на связи из Голливуда актер Олег Тактаров, на которого было подавно заявление в суд о том, что он домогался, но Тактаров сумел доказать, что это не так.

Тактаров ответил, мол, вот Жижикин, тоже актер из Голливуда, до меня не домогался, а Наталья Штурм прямо мне сказала: «Поехали в отель». «А я ей ответил: «А можно я поеду домой»», - сообщил Тактаров.

В это время Наталья Штурм присутствовала в студии программы и с места, улыбаясь, возразила, мол, а мы точно с тобой были оба трезвые? Но при этом глаз певицы загорелся.

nataliashturm Звезду словила в океане). Не могла не поделиться в свой день рождения # #titshappy #titsgram #happybirthday #relax #star #seastar #hot #vacations #mystalelife #beautiful #ocean #zanzibar #натальяштурм #nataliashturm

И после этого тут же обратилась к сидевшему рядом актеру Жижикину со словами: «А можно считать, что ты тоже меня домогался, когда заплатил в магазине за меня?».

Жижикин уточнил: «Это как было?»

- Ну помнишь, свою скидочную карту мне дал! – пошутила Наталья Штурм, все переведя в шутку.

Однако многие были шокированы признанием Тактарова. Да и Наталья, похоже, тоже.

«Комсомолка» ей позвонила уточнить детали.

- Наталья, тут такой новый скандал – оказывается, вы домогались Тактарова?!

- (смеется) Услышав слова Олега в студии, я, конечно, была несколько шокирована его таким откровением! Конечно, я не ожидала от мужчины столь неожиданного раскрывания карт, которые были давным-давно! Я слегка растерялась, но тут же взяла себя в руки и все перевела в шутку. В общем, постарались замять эту тему. Однако я поражена. Ну и ну!

- Наталья, так вы домогались Тактарова? Или это шутка?

nataliashturm Давайте проверим ваше воображение

- Ну, если, по его мнению, это были домогательства?! Я полагала, что это называется иначе – романтические отношения, например. Да и это давно было, не сейчас! Мне тогда было 35 лет.

- Так что-то у вас было с Тактаровым?

- Конечно, было. Нас связала не просто взаимная симпатия, но и более близкие отношения. Да, действительно очень классно провели время в гостинице. И «домогалась» я его два раза за ночь и еще утром! (смеется). Вообще конечно без смеха такую тему невозможно обсуждать. Остается развести руками – ну и мужики…

Понимаете, не я подняла эту тему.

- А зачем Тактаров сейчас эту тему поднял?

- Не знаю, зачем он сейчас начал вспоминать эту историю! Мне непонятно. Меня оторопь взяла, когда он такое сказал!

- Может, мстит вам за то, что вы его оставили?

- Да я уж и забыла это прошлое. И вот он напомнил! Зачем – понятия не имею!

- Ради пиара?

- В его голову не залезть. Кстати, посмотрела на него – выглядит он как-то не очень (слухи ходили про алкогольные пристрастия. – Ред.). Нынешний Тактаров уступает тому, накаченному красавчику, каким он мне нравился. Знаете, даже как-то по-другому после его заявления на этого человека посмотрела.

nataliashturm Мне этот наряд прям зашёл . Грамотно сел

- Пал в ваших глазах?

- Ну, что-то в этом роде…

Между тем, поклонники Натальи Штурм бурно отреагировали на сообщение о возможно прошлом романе певицы и Тактарова. А ведь после того романа Штурм родила сына. И сейчас некоторые даже стали сравнивать его фото с бывшим возлюбленным певицы – не от него ли ребенок?

- Теперь в связи с ужесточением таких понятий как домогательство надо быть девушкам осторожнее с мужчинами. А то еще и привлекут за сексуальное домогательство! – смеется Наталья Штурм.

Ее природа наделила не только фантастической красотой – и сегодня Наталья неотразима - но и прекрасным чувством юмора. И мужиков, что называется, умеет поставить на место.

Кстати, ранее Штурм рассказывала, что собралась замуж за японца. Он сделал ей предложение. Пока свадьба откладывается. Японец оказался отпетым скупердяем – подсчитал, что уже потратил 5 тысяч долларов на русскую возлюбленную, сокрушаясь ее расточительности, что, очевидно вовсе не понравилось порывистой певице. Так что Штурм дала ему испытательный срок, прежде чем торопиться под венец.