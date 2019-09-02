Ради молодой возлюбленной Александр Семчев похудел больше чем на сто килограммов

Знаменитый «Толстяк» из рекламы пива долгое время был заложником этого образа. И хотя Александр Семчев — актер широкого амплуа и большого таланта, но режиссеры в основном использовали его «как фактуру» и давали роли толстого доброго малого. Он не отказывался. В итоге его вес достигал 200 килограммов.

Начались проблемы со здоровьем - сахарный диабет, одышка. Врачи приказали срочно худеть. За год Александр сбросил 100 килограммов. Этот подарок он сделал себе к 50-летию, которое актер отметил в апреле.

Все дело в правильном питании, объяснял Александр, как удалось сбросить лишний вес. Он отказался от булок, жареного, стал чаще есть, но небольшими порциями. Основное блюдо — отварная куриная грудка. Много свежих овощей и фруктов. Со сладостями расстался легко — не любит.

Говорят, хорошим стимулом сбросить лишний вес стала молодая возлюбленная Александра, которая раньше встречалась с его сыном Кириллом. Но Александр посчитал, что больше достоин любви эффектной женщины.

Как бы то ни было за лето Александр сбросил еще лишние килограммы.

Сегодня на сборе труппы в МХТ им.Чехова его не узнали даже коллеги. Правда присмотревшись и опознав Александра Львовича, начали его уверять, что худоба ему очень к лицу. И он выглядит прекрасно.

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