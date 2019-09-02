2019-09-02T17:33:56+03:00
Звезды

Ради молодой возлюбленной Александр Семчев похудел больше чем на сто килограммов

Не только зрители, но и коллеги теперь не узнают 50-летнего актера. А он утверждает, что это не от болезни. Наоборот, он вылечился от ожирения
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За год Александр сбросил 100 килограммовЗа год Александр сбросил 100 килограммовФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
Изменить размер текста:

Знаменитый «Толстяк» из рекламы пива долгое время был заложником этого образа. И хотя Александр Семчев — актер широкого амплуа и большого таланта, но режиссеры в основном использовали его «как фактуру» и давали роли толстого доброго малого. Он не отказывался. В итоге его вес достигал 200 килограммов.

Начались проблемы со здоровьем - сахарный диабет, одышка. Врачи приказали срочно худеть. За год Александр сбросил 100 килограммов. Этот подарок он сделал себе к 50-летию, которое актер отметил в апреле.

Все дело в правильном питании, объяснял Александр, как удалось сбросить лишний вес. Он отказался от булок, жареного, стал чаще есть, но небольшими порциями. Основное блюдо — отварная куриная грудка. Много свежих овощей и фруктов. Со сладостями расстался легко — не любит.

Говорят, хорошим стимулом сбросить лишний вес стала молодая возлюбленная Александра, которая раньше встречалась с его сыном Кириллом. Но Александр посчитал, что больше достоин любви эффектной женщины.

Как бы то ни было за лето Александр сбросил еще лишние килограммы.

Сегодня на сборе труппы в МХТ им.Чехова его не узнали даже коллеги. Правда присмотревшись и опознав Александра Львовича, начали его уверять, что худоба ему очень к лицу. И он выглядит прекрасно.

В ТЕМУ

Александр Семчев увел невесту у собственного сына

Наследник переехал к отцу в Москву, но через три месяца тот выставил его из квартиры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп заявил, что главные враги США фейковые СМИ
Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане
Путин: пострадавшие от паводка в Иркутской области студенты будут учиться бесплатно
Роскосмос передаст МЧС новый комплекс для мониторинга пожаров
В Госдуме высказались за отмену транспортного налога
Порошенко нашел себе работу в новой Раде
Группа "ГАЗ" продемонстрировала новую "Газель"
Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше
Лавров: Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран на нарушение ядерной сделки
Джона Хантсмана не приглашали в Думу на слушания по расследованию вмешательства в московские протесты
СМИ: Британия планирует перебросить беспилотники в Персидский залив
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе