Где отдохнуть на море осенью 2019: Выбираем лучшие по цене и погоде курорты

Осенью в теплые страны летят не только перелетные птицы, но и туристы, которые решили отложить отпуск на бархатный сезон.

Таких, кстати, становится все больше. В этом году спрос на пляжный отдых осенью вырос на 10 - 25%, подтверждают в Ассоциации туроператоров России. Причина прозаична: осенние вояжи дешевле, чем в пик сезона отпусков.

Ради экономии туристы сокращают свои поездки: летят не на две недели, а на 7 - 9 дней. Но вот в чем не готовы себе отказать, так это в хорошем отеле.

- Спрос на отдых в пятизвездочных отелях увеличился в этом году на 12%, а доля «четверок» выросла на 6,5%, - поделилась с "КП" подробностями пресс-секретарь туроператора Tez Tour Светлана Баранова.

“КП” попросила экспертов туристического рынка составить рейтинг пляжных курортов для каждого их трех осенних месяцев: сентября, октября и ноября. Первый критерий - погода. Второй - цена. Своими рекомендациями, где отдохнуть на море осенью 2019, уже поделились сотрудники "Интуриста" и Anex Tour. Рейтинг осенних пляжей по версии Tez Tour выглядит так:

СЕНТЯБРЬ

Турция

Болгария

Греция

- Минимальная стоимость недели отдыха в Болгарии в отеле 3* в сентябре - 17 тысяч рублей на человека, в Греции и Турции от 19 - 20 тысяч рублей вместе с перелетом. В Испании подороже, но можно уложиться в 24 - 25 тысяч рублей, на Кипре в 27 - 38 тысяч на человека, - ориентирует по бюджету поездки Светлана Баранова.

Минимальная стоимость недели отдыха в Болгарии в отеле 3* в сентябре - 17 тысяч рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS

ОКТЯБРЬ

Испания

Кипр

Италия (южное побережье)

- На Кипре в октябре еще лето, температура воздуха +26...+27 градусов, море уже начинает постепенно остывать, но все еще очень теплое, около +25 градусов. В Испании и Италии в октябре самая комфортная погода ждет путешественников на островах: в Испании это Ибица, Менорка и Майорка, в Италии - Искья, Сицилия, Сардиния. Минимальная стоимость туров в Испанию с авиаперелетом и размещением в отеле 3* - от 23 - 24 тысяч рублей на человека, на Кипр от 25 — 26 тысяч, в Италию от 30 — 31 тысячи рублей.

На Кипре в октябре еще летоФото: Михаил ФРОЛОВ

НОЯБРЬ

ОАЭ

Таиланд

Китай (остров Хайнань)

- В ноябре для пляжного отдыха стоит рассмотреть в первую очередь ОАЭ, Таиланд и китайский остров Хайнань. Средняя температура воздуха на всех этих курортах +28...+30 градусов, воды +26...+27 градусов. Тур на неделю в Эмираты с перелетом и проживанием в 3-звездочном отеле обойдется минимум в 29 тысяч рублей на человека, в Китай от 35 тысяч, в Таиланд от 38 - 39 тысяч рублей, - дает расклад по ценам Светлана Баранова.

В ноябре для пляжного отдыха стоит рассмотреть ТаиландФото: Алексей МАТВЕЕВ

А КАК У НАС?

Российские курорты не попали в рейтинги по простой и объективной причине — из-за погоды. Гарантированно купаться и загорать в Сочи, Анапе, Геленджике, а также на крымских пляжах Ялты, Евпатории, Феодосии можно все-таки в первой половине сентября. Потом уже как повезет. Отдых и лечение в санаториях, экскурсии - другое дело, для них межсезонье как раз подходит идеально.

В Сочи в сентябре средняя температура воздуха +24...+25 градусов, воды +22...+23. В октябре уже +20 и +18...+19 соответственно. В сентябре дождливых дней обычно 7 – 8, в октябре 8 – 9.

В Сочи в сентябре средняя температура воздуха +24...+25 градусов, воды +22...+23Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ялте в сентябре днем в среднем +23...+24 градуса, вода в Черном море +22...+23. В октябре воздух +18...+19, море +18 градусов. И в сентябре, и в октябре 10 дней обычно бывают с дождями.

Впрочем, все это средние цифры, климатические нормы – а мы хорошо знаем, что сейчас погода непредсказуема.