2019-09-02T18:12:55+03:00
Умные вещи

Одноклассники разрисовали сообщения в тетрадную линейку и выпустили стикеры с фразами учителей

Ко Дню знаний социальная сеть обновила сервис сообщений
Поделиться:
Одноклассники каждый год запускают специальные проекты в День знанийОдноклассники каждый год запускают специальные проекты в День знаний
Изменить размер текста:

1 и 2 сентября фон всех чатов изменился на тетрадную линейку, а пользователи получили новые стикеры и открытки с распространенными школьными фразами: «Стирай, садись, два», «Звонок для учителя» и другими.

К 1 сентября в ОК появились два набора стикеров. Стикерпак «Учитель» напомнит пользователям самые знаменитые фразы учителей: «А голову ты дома не забыл», «Выйди и зайди нормально», «Лес рук», которые помогут вспомнить школьные годы и поделиться эмоциями с друзьями и близкими. Второй стикерпак, который появился в ОК ко Дню знаний, называется «Школьная пора». Его героями стали милые первоклашки, которые выражают свои эмоции по самым разным поводам.

Стикерпак «Учитель» напомнит пользователям самые знаменитые фразы учителей

Стикерпак «Учитель» напомнит пользователям самые знаменитые фразы учителей

Чтобы полностью погрузить пользователей в школьную атмосферу, команда ОК брендировала фон сообщений и выпустила специальные поздравительные открытки. 1 и 2 сентября все чаты в Одноклассниках выглядят как знакомая всем с детства школьная тетрадка в тонкую синюю линию. Анимированные открытки ко Дню знаний не только помогут поздравить пользователей с главным школьным праздником, но и напомнить им годы за партой. Школьная доска с надписями, такими как «Дай списать» или «Оценку мне на двоих ставить?», сменяются забавными животными: пушистым котом или мопсом. Найти их можно на витрине открыток по слову «1 сентября».

Второй стикерпак, который появился в ОК ко Дню знаний, называется «Школьная пора

Второй стикерпак, который появился в ОК ко Дню знаний, называется «Школьная пора

Одноклассники каждый год запускают специальные проекты в День знаний. В 2018 в социальной сети с 1 по 3 сентября проходил флешмоб. Пользователи ОК публиковали фотографии и снимали видео в приложении OK Live со школьных линеек с хэштегом #сновавшколу. В 2017 году ОК с помощью платформы приложений создала тест для пользователей соцсети: каждый мог проверить себя на знание школьной программы. В тесте использовались вопросы по самым разным дисциплинам. Свои знания проверили почти 200 тысяч пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1
МИД Турции: Анкара и Москва не ведут переговоры о поставках Су-35 и Су-57
В День знаний в Чебоксарах открылась школа с инновационной образовательной средой
Трамп заявил, что главные враги США фейковые СМИ
Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане
Путин: пострадавшие от паводка в Иркутской области студенты будут учиться бесплатно
Роскосмос передаст МЧС новый комплекс для мониторинга пожаров
В Госдуме высказались за отмену транспортного налога
Порошенко нашел себе работу в новой Раде
Группа "ГАЗ" продемонстрировала новую "Газель"
Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше
Лавров: Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран на нарушение ядерной сделки
Джона Хантсмана не приглашали в Думу на слушания по расследованию вмешательства в московские протесты
СМИ: Британия планирует перебросить беспилотники в Персидский залив
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе