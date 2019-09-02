Одноклассники разрисовали сообщения в тетрадную линейку и выпустили стикеры с фразами учителей

1 и 2 сентября фон всех чатов изменился на тетрадную линейку, а пользователи получили новые стикеры и открытки с распространенными школьными фразами: «Стирай, садись, два», «Звонок для учителя» и другими.

К 1 сентября в ОК появились два набора стикеров. Стикерпак «Учитель» напомнит пользователям самые знаменитые фразы учителей: «А голову ты дома не забыл», «Выйди и зайди нормально», «Лес рук», которые помогут вспомнить школьные годы и поделиться эмоциями с друзьями и близкими. Второй стикерпак, который появился в ОК ко Дню знаний, называется «Школьная пора». Его героями стали милые первоклашки, которые выражают свои эмоции по самым разным поводам.

Стикерпак «Учитель» напомнит пользователям самые знаменитые фразы учителей

Чтобы полностью погрузить пользователей в школьную атмосферу, команда ОК брендировала фон сообщений и выпустила специальные поздравительные открытки. 1 и 2 сентября все чаты в Одноклассниках выглядят как знакомая всем с детства школьная тетрадка в тонкую синюю линию. Анимированные открытки ко Дню знаний не только помогут поздравить пользователей с главным школьным праздником, но и напомнить им годы за партой. Школьная доска с надписями, такими как «Дай списать» или «Оценку мне на двоих ставить?», сменяются забавными животными: пушистым котом или мопсом. Найти их можно на витрине открыток по слову «1 сентября».

Второй стикерпак, который появился в ОК ко Дню знаний, называется «Школьная пора

Одноклассники каждый год запускают специальные проекты в День знаний. В 2018 в социальной сети с 1 по 3 сентября проходил флешмоб. Пользователи ОК публиковали фотографии и снимали видео в приложении OK Live со школьных линеек с хэштегом #сновавшколу. В 2017 году ОК с помощью платформы приложений создала тест для пользователей соцсети: каждый мог проверить себя на знание школьной программы. В тесте использовались вопросы по самым разным дисциплинам. Свои знания проверили почти 200 тысяч пользователей.