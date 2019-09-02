Младенцы протеста: Прикрывавшиеся на несанкционированных акциях детьми все-таки не будут лишены родительских прав

В понедельник райсуды Москвы (Лефортовский и Никулинский) отклонили иски прокуратуры о лишении родительских прав супругов, которые вышли на несанкционированные акции протеста этим летом в столице с грудными детьми.

27 июля супруги Проказовы не просто вышли на несогласованную акцию вместе со своим грудным ребенком, но и передали его одному из «менеджеров» протеста, своему родственнику, с помощью которого он смог беспрепятственно выйти из оцепления Росгвардии. А 3 августа супруги Хомские максимально затрудняли движение Росгвардии на Пушкинской площади, еле-еле толкая перед собой коляску с ребенком.

Зато картинка для прессы и соцсетей выходила для протестующих что надо. Например, в интернете видео сопровождалось подписью: «Какой ад. ОМОН выдавливает людей (и детей в колясках) с Пушкинской площади (дети держатся очень храбро!)».

Правда блогеры тут же опознали мужчину с коляской - Петра Хомского - как охранника оппозиционера Навального, который также охранял и Касьянова...

Прокуратура Москвы вышла в суд с инициативой лишить таких супругов родительских прав, поскольку они целенаправленно подвергали детей опасности.

Хомские максимально затрудняли движение Росгвардии на Пушкинской площади, еле-еле толкая перед собой коляску с ребенком

А в соцсетях начали ломаться копья. Но, даже среди тех, кто отнесся к поступкам родителей резко отрицательно, кровожадно оказалось настроено лишь меньшая часть. Лишать родительских прав - все-таки перебор. И суды встали на такую же взвешенную позицию.

Судьи исследовали и учли все обстоятельства, в том числе, что дети растут в нормальной остановке, а жалоб на родителей до сих пор не было. В итоге родителям лишь вынесли предупреждение.

Но повтори эти родители свои фокусы с детьми, суды уже вряд ли будут снисходительны. Ведь это будет уже рецидив. А главное - то самое гражданское общество откажет в понимании таким «незнайкам-непонимайкам», использующих детей в политических игрищах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729614" frameborder="0"></iframe> Прикрывавшиеся на акциях протеста младенцами не будут лишены родительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...

Главная цель организаторов протестов в Москве - прогнуть власть. По собственному признанию одного из организаторов субботнего митинга (подробности)