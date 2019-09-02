2019-09-02T18:40:18+03:00
Политика

Младенцы протеста: Прикрывавшиеся на несанкционированных акциях детьми все-таки не будут лишены родительских прав

Судьи исследовали и учли все обстоятельства, в том числе, что дети растут в нормальной остановке. В итоге родителям лишь вынесли предупреждение [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Повтори эти родители свои фокусы с детьми, суды уже вряд ли будут снисходительны. Ведь это будет уже рецидивПовтори эти родители свои фокусы с детьми, суды уже вряд ли будут снисходительны. Ведь это будет уже рецидивФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В понедельник райсуды Москвы (Лефортовский и Никулинский) отклонили иски прокуратуры о лишении родительских прав супругов, которые вышли на несанкционированные акции протеста этим летом в столице с грудными детьми.

27 июля супруги Проказовы не просто вышли на несогласованную акцию вместе со своим грудным ребенком, но и передали его одному из «менеджеров» протеста, своему родственнику, с помощью которого он смог беспрепятственно выйти из оцепления Росгвардии. А 3 августа супруги Хомские максимально затрудняли движение Росгвардии на Пушкинской площади, еле-еле толкая перед собой коляску с ребенком.

Зато картинка для прессы и соцсетей выходила для протестующих что надо. Например, в интернете видео сопровождалось подписью: «Какой ад. ОМОН выдавливает людей (и детей в колясках) с Пушкинской площади (дети держатся очень храбро!)».

Правда блогеры тут же опознали мужчину с коляской - Петра Хомского - как охранника оппозиционера Навального, который также охранял и Касьянова...

Прокуратура Москвы вышла в суд с инициативой лишить таких супругов родительских прав, поскольку они целенаправленно подвергали детей опасности.

Хомские максимально затрудняли движение Росгвардии на Пушкинской площади, еле-еле толкая перед собой коляску с ребенком

Хомские максимально затрудняли движение Росгвардии на Пушкинской площади, еле-еле толкая перед собой коляску с ребенком

А в соцсетях начали ломаться копья. Но, даже среди тех, кто отнесся к поступкам родителей резко отрицательно, кровожадно оказалось настроено лишь меньшая часть. Лишать родительских прав - все-таки перебор. И суды встали на такую же взвешенную позицию.

Судьи исследовали и учли все обстоятельства, в том числе, что дети растут в нормальной остановке, а жалоб на родителей до сих пор не было. В итоге родителям лишь вынесли предупреждение.

Но повтори эти родители свои фокусы с детьми, суды уже вряд ли будут снисходительны. Ведь это будет уже рецидив. А главное - то самое гражданское общество откажет в понимании таким «незнайкам-непонимайкам», использующих детей в политических игрищах.

Прикрывавшиеся на акциях протеста младенцами не будут лишены родительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...

Главная цель организаторов протестов в Москве - прогнуть власть. По собственному признанию одного из организаторов субботнего митинга (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Европейский спутник Аeolus уклонился от столкновения с аппаратом Starlink Илона Маска
Синоптики заявили, что ураган "Дориан" в США снизился до 4 категории
Песков: Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1
МИД Турции: Анкара и Москва не ведут переговоры о поставках Су-35 и Су-57
В День знаний в Чебоксарах открылась школа с инновационной образовательной средой
Трамп заявил, что главные враги США фейковые СМИ
Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане
Путин: пострадавшие от паводка в Иркутской области студенты будут учиться бесплатно
Роскосмос передаст МЧС новый комплекс для мониторинга пожаров
В Госдуме высказались за отмену транспортного налога
Порошенко нашел себе работу в новой Раде
Группа "ГАЗ" продемонстрировала новую "Газель"
Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше
Лавров: Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран на нарушение ядерной сделки
Джона Хантсмана не приглашали в Думу на слушания по расследованию вмешательства в московские протесты
СМИ: Британия планирует перебросить беспилотники в Персидский залив
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе