2019-09-02T20:34:54+03:00
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Венеция-2019: Мэрил Стрип разоблачает коррупционные схемы

На фестивале показали «Прачечную» Стивена Содерберга
Стас ТЫРКИН
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Мэрил Стрип играет старушку, чей муж утонул при прогулке на катереМэрил Стрип играет старушку, чей муж утонул при прогулке на катереФото: кадр из фильма.
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Как несложно догадаться, картина посвящена не стирке носков, она выводит на чистую воду разнообразные коррупционные (хотя, что удивительно, законные) схемы, позволяющие делать деньги из воздуха или отмывать их, как в указанном в названии месте.

Гидами-экскурсоводами по прекрасному миру финансовых схем, оффшоров, фальсификаций, сокрытия доходов, ухода от налогов и т.д. и т.п. выступают персонажи Гари Олдмана и Антонио Бандераса, играющие партнеров едва ли не реально существовавшей панамской фирмы «Мосскак Фонсека» - четвертой в мире по величине предложения оффшоров. Эти акулы теневой экономики, одетые в блестящие костюмы героев мюзиклов, популярно объясняют предмет своей деятельности, начиная с древнейших времён возникновения денег, когда человечество изобрело способ обмена бананов на корову (и наоборот). Мы сопровождаем дельцов до их посадки в тюрьму, откуда они, впрочем, выходят через пару месяцев.

Персонажи Гари Олдмана и Антонио Бандераса

Персонажи Гари Олдмана и Антонио Бандераса

Мэрил Стрип играет старушку, чей муж утонул при прогулке на катере, и которая не может получить положенную ей страховку, поскольку страховой компанией владела фирма-пустышка, зарегистрированная на экзотических островах. Вдобавок героиню Стрип кинули с покупкой квартиры в Лас-Вегасе (с видом на угол, где она познакомилась с мужем), ее опередили - кто же еще? - русские, заплатив в два раза больше, причём, как это у них водится, кэшем. И Стрип, как заправская мисс Марпл, отправилась на острова расследовать преступные схемы. История одной махинации наслаивается на другие (тут и рассказ об африканце-олигархе, пообещавшем дочери многомиллионную компанию за молчание об его измене жене, и ужасный анекдот об отравлении западного мошенника женой китайского партсекретаря, купившего недвижимость на Лазурке), рождая эффект мозаики обыкновенных преступлений. В финале, снятом одним планом, Стрип срывает с себя увеличивавшие ее в объеме подушки и парики и, обернувшись самой собой, бросает в камеру крик, облитый яростью и злостью по отношению к собственной стране: доколе? У нас бы такое кино назвали антипатриотичным.

Женская тема в очередной раз аукнулась на фестивале тунисской драмой «Пугала»

Женская тема в очередной раз аукнулась на фестивале тунисской драмой «Пугала»

Женская тема в очередной раз аукнулась на фестивале тунисской драмой «Пугала» Нури Бузида. В центре - незавидные судьбы молодых женщин, еле унесших ноги из Сирии, от своих же мужей. Одну из них насиловали и теперь разлучили с двухмесячным сыном, другую заставляли быть пособницей террористов. От ужаса она онемела и осуществляет связь с миром посредством написания романа о своем горьком опыте. Вернуть девушек к жизни пытается молодой гей, которому в Тунисе приходится также несладко, как женщинам в Сирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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