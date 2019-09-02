Венеция-2019: Мэрил Стрип разоблачает коррупционные схемы

Как несложно догадаться, картина посвящена не стирке носков, она выводит на чистую воду разнообразные коррупционные (хотя, что удивительно, законные) схемы, позволяющие делать деньги из воздуха или отмывать их, как в указанном в названии месте.

Гидами-экскурсоводами по прекрасному миру финансовых схем, оффшоров, фальсификаций, сокрытия доходов, ухода от налогов и т.д. и т.п. выступают персонажи Гари Олдмана и Антонио Бандераса, играющие партнеров едва ли не реально существовавшей панамской фирмы «Мосскак Фонсека» - четвертой в мире по величине предложения оффшоров. Эти акулы теневой экономики, одетые в блестящие костюмы героев мюзиклов, популярно объясняют предмет своей деятельности, начиная с древнейших времён возникновения денег, когда человечество изобрело способ обмена бананов на корову (и наоборот). Мы сопровождаем дельцов до их посадки в тюрьму, откуда они, впрочем, выходят через пару месяцев.

Персонажи Гари Олдмана и Антонио Бандераса

Мэрил Стрип играет старушку, чей муж утонул при прогулке на катере, и которая не может получить положенную ей страховку, поскольку страховой компанией владела фирма-пустышка, зарегистрированная на экзотических островах. Вдобавок героиню Стрип кинули с покупкой квартиры в Лас-Вегасе (с видом на угол, где она познакомилась с мужем), ее опередили - кто же еще? - русские, заплатив в два раза больше, причём, как это у них водится, кэшем. И Стрип, как заправская мисс Марпл, отправилась на острова расследовать преступные схемы. История одной махинации наслаивается на другие (тут и рассказ об африканце-олигархе, пообещавшем дочери многомиллионную компанию за молчание об его измене жене, и ужасный анекдот об отравлении западного мошенника женой китайского партсекретаря, купившего недвижимость на Лазурке), рождая эффект мозаики обыкновенных преступлений. В финале, снятом одним планом, Стрип срывает с себя увеличивавшие ее в объеме подушки и парики и, обернувшись самой собой, бросает в камеру крик, облитый яростью и злостью по отношению к собственной стране: доколе? У нас бы такое кино назвали антипатриотичным.

Женская тема в очередной раз аукнулась на фестивале тунисской драмой «Пугала»

Женская тема в очередной раз аукнулась на фестивале тунисской драмой «Пугала» Нури Бузида. В центре - незавидные судьбы молодых женщин, еле унесших ноги из Сирии, от своих же мужей. Одну из них насиловали и теперь разлучили с двухмесячным сыном, другую заставляли быть пособницей террористов. От ужаса она онемела и осуществляет связь с миром посредством написания романа о своем горьком опыте. Вернуть девушек к жизни пытается молодой гей, которому в Тунисе приходится также несладко, как женщинам в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Венеция-2019: Юлия Снигирь предстала Мадонной в «Новом папе»

Одним из главных событий фестиваля стала премьера двух серий второго сезона телесериала Паоло Соррентино. Российская премьера состоится в Амедиатеке (подробности)

Венеция-2019: «Джокер» - это вам не шутки!

На фестивале показали один из самых ожидаемых фильмов года (подробности)