Шокирующая тайна Марии Мироновой: актрису несколько месяцев терроризировал маньяк-поклонник

Исповедь врача-онколога Дмитрия Барановского, который называет себя тайным мужем Марии Мироновой и рассказывает об их бурных отношениях три года назад, привела в ужас актрису. Ведь этот человек - не совсем здоровый и потому крайне опасный - действительно был в ее жизни и доставил немало бед…

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ ОКАЗАЛИСЬ СЛЕЖКОЙ

- Тогда, в 2016 году, мы собирались с ним судиться, писали заявление в полицию, - рассказывает адвокат артистки Максим Борисов. - Как выяснилось, у него серьезные проблемы с головой, он даже лежал в специализированной клинике, но подробности разглашать мы не можем. К тому же надо знать Марию Андреевну: она никому не желает зла, старается всячески избегать конфликтов. Вот и в тот раз не пошла до конца, хотя, возможно, и надо было.

Барановский сам нашел контакты Мироновой и вышел с ней на связь. Поначалу актриса была в восторге от нового знакомого, ведь ему удалось почти невозможное — выбить квоты для лечения онкобольных подопечных ее благотворительного фонда «Артист» . Подружились, стали общаться, приглашать друг друга на дни рождения. И - удивительное дело! - Мария постоянно сталкивалась с приятелем в самых неожиданных местах. Гуляет по Питеру - и вдруг Барановский: «Маша, какая встреча!». Едет в Италию с друзьями - и он тут как тут. Чудеса, да и только.

- Барановский подарил Марии Андреевне телефон «Самсунг» последней модели, но оказалось, перед этим свозил его на «Горбушку» к местным умельцам, - продолжает адвокат. - Мобильник прошили специальными программами слежения, так что он видел все ее перемещения и читал всю переписку. Неудивительно, что Барановский знал об актрисе личную информацию. И когда через несколько месяцев она поняла, с кем имеет дело, стал ей угрожать — мол, не захочешь общаться, я найду, что рассказать желтой прессе. Для нее это было ударом.

Заявление в полицию Екатерины Градовой.

Заявление в полицию Екатерины Градовой.

НЕ ТОТ, ЗА КОГО СЕБЯ ВЫДАЕТ

Так почему же Мироновой опостылел пылкий поклонник, который действительно так помог? Причин было несколько. Во-первых, дружить Барановский не хотел, он отчаянно добивался любви. Потом вскрылось, что врач женат, в Перми его ждет законная супруга с двумя детьми. Было еще несколько фактов обмана, из которых стало ясно: этот человек не тот, за кого себя выдает.

- Все его разговоры о работе в Совете Федерации оказались сильно преувеличены, - говорит Максим Борисов. - У этого человека была только корочка помощника члена СФ, который трудится на общественных началах. Да и вся карьера вызывала большие сомнения.

Действительно, если вбить в поисковик имя врача-онколога Дмитрия Барановского, прослеживается большой и извилистый путь. В Пермском крае доктора уволили с должности главврача одной из районных больниц через несколько месяцев работы, в числе нарушений - «жил в палате гинекологического отделения» («А где еще, если служебное жилье не предоставили?!» - разводил руками медик). Погнали его и в Ялте — доктор судился с местной больницей, активно жаловался в газеты. А в октябре 2016 года онкологическому центру имени Н.Н.Петрова в Санкт-Петербурге пришлось объясняться, что такой сотрудник у них не числится.

- В Ставропольском крае объявился «целитель», который выдает себя за научного сотрудника Санкт-Петербургского НИИ онкологии, - сообщало учреждение. - Как пишут в местных СМИ, «успешный, обласканный признанием коллег доктор» Дмитрий Барановский проводит в Кисловодской филармонии творческие вечера «Музыка против рака», где рассказывает о раке и альтернативных методах его профилактики. Лекция сопровождается исполнением классической музыки.

Этот «адепт нетрадиционной медицины» представляется научным сотрудником Санкт-Петербургского НИИ онкологии, однако таковым не является. Этот человек никогда не был ни нашим ординатором, ни нашим аспирантом. Более того, в научном и медицинском мире имя его никому не известно.

«ОБЯЗУЮСЬ НЕ ШАНТАЖИРОВАТЬ»

Расставание с Барановским для Мироновой выдалось тяжелым: поклонник завалил ее сообщениями - требовал вернуть подаренные серьги, умолял дать ему шанс, обвинял в наличии «трех мужей и хреновой тучи любовников», заявлял, что из-за нее чуть не умер... Последней каплей стал инцидент в ночь на 29 июля 2016 года, когда фанат караулил Марию под окнами ее дома, пытаясь сфотографировать. Но актриса все равно не хотела доводить ситуацию до крайностей.

Расписка Дмитрия Барановского.Фото: Предоставлено "КП"

Расписка Дмитрия Барановского.Фото: Предоставлено "КП"

- В итоге заявление в полицию о вымогательстве и угрозах писала не Мария Андреевна, а ее мама Екатерина Георгиевна, - рассказывает адвокат. - До возбуждения дела тогда не дошло. Барановский написал расписку, что ни при каких обстоятельствах не будет шантажировать актрису, вымогать у нее деньги и пугать распространением сведений о частной жизни. Также он обещал никогда больше не звонить. Мы надеялись, что этот человек больше никогда не появится в ее жизни. Тем более сейчас, когда артистка ждет ребенка, и его внимание представляет особенную опасность. Если ситуация повторится, мы будем вынуждены вновь обратиться в полицию и на этот раз доведем дело до конца.

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