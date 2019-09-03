2019-09-03T13:30:56+03:00
Звезды

Мария Миронова вышла замуж за состоятельного господина

Именно он является отцом будущего ребенка, которого сейчас носит под сердцем 46-летняя актриса
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артистка не спешит раскрывать подробности, а также не называет имя отца будущего наследникаАртистка не спешит раскрывать подробности, а также не называет имя отца будущего наследникаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мария Миронова, кажется, решила каждый день удивлять своих поклонников. Не успела публика восхититься беременностью дочки Андрея Миронова, как появилась информация о счастливом замужестве актрисы.

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С началом осени, дорогие! У нас она, правда, совсем не чувствуется
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Мария Миронова, пожалуй, одна из самых скрытных актрис российского кинематографа. Не так давно стало известно, что она готовится к появлению второго ребенка. Предположительно, звезда находится на пятом-шестом месяце беременности.

Артистка не спешит раскрывать подробности, а также не называет имя отца будущего наследника. Она лишь отрицает информацию о том, что прошла через процедуру ЭКО, пишет "Экспресс газета". "Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет", - сказала, как отрезала Миронова, отвечая на вопрос об отце малыша.

Сейчас актриса отдыхает в Греции. Звезда размещает фотографии и делится впечатлениями от местных красот. В окружении Марии поговаривают, что именно в этой солнечной стране живет ее избранник. "Отец малыша - состоятельный господин. Они вместе около пяти лет. А расписались в прошлом году. Церемонию организовали на греческом курорте Санторини", - сообщил знакомый артистки.

mariya_mironova_actressmariya_mironova_actress
"Судовладелец среднего звена с грецкими корнями"
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Он отметил, что избранник артистки имеет греческие корни. "Он средней руки судовладелец, но по нашим понятиям очень зажиточный. Впрочем, бедных у нее и не было", - резюмировали в окружении Мироновой.

Сама Мария с юмором отреагировала на эту информацию, разместив селфи с избранником. Правда, мужа она показал не целиком, а только часть его лица. Но этого оказалось достаточно для подписчиков знаменитости, которые наперебой стали гадать, кто же этот красивый мужчина.

Напомним, кинозвезда ранее жила с бизнесменом Игорем Удаловым, от которого родила сына Андрея. Вторым ее мужем был Дмитрий Клоков. С обоими Мария сохранила хорошие отношения. кроме этого, тайный любовник Мироновой на днях сообщил, что она была официально замужем и за сыном Любови Полищук. "С Алексеем Макаровым они действительно были женаты, штамп в паспорте, все как положено. Но, как говорила Маша, жили они не вместе: он у себя, она у себя", - рассказал мужчина в интервью "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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