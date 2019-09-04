Строил вместе с Бузовой: бывший муж продает роскошный дом с шестью спальнями за 78 млн

Дмитрий Тарасов уже третий месяц сидит без работы. А ведь совсем скоро его молодая жена Анастасия Костенко подарит 32-летнему футболисту второго ребенка. 25-летняя модель находится на ранних сроках беременности.

Рождение ребенка и последующие вслед за этим событием хлопоты - дело затратное. Тем более что супруга Дмитрия Тарасова уже заявила - рожать будет в модном и престижном Лапино, где только одно пребывание стоит от десяти тысяч евро. Семье очень нужны деньги. И если раньше у футболиста была работа и стабильный доход, то теперь ситуация изменилась.

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Дмитрий выставил на продажу роскошный трехэтажный дом с эксклюзивным дизайном и площадью в тысячу квадратных метров. За особняк, расположенный на 25 сотках земли, экс-игрок "Локомотива" хочет 78 миллионов рублей.

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

В коттедже шесть спален, несколько санузлов, огромная гардеробная, гостиная, большой бассейн с мозаикой в виде футбольного мяча и гараж на две машины. В интерьере дома преобладает белый цвет. На участке находится домик для прислуги. Все это богатство находится под надежной охраной.

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Примечательно, что всю эту роскошь Тарасов в свое время строил вместе со своей тогдашней женой Ольгой Бузовой. Несколько лет назад именно этот дом стал яблоком раздора между бывшими влюбленными. Ведь поющая ведущая вложила не только душу в создание особняка, но и финансы.

Спортсмен, правда, оформил жилье на маму вопреки желанию Бузовой, поэтому при разводе она осталась ни с чем. Сейчас, конечно, Ольга может себе позволить приобрести многое, в том числе и такой дом.

Фото: instagram.com/realty_all_sale/