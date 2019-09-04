2019-09-04T01:40:53+03:00
Звезды

Строил вместе с Бузовой: бывший муж продает роскошный дом с шестью спальнями за 78 млн

Коттедж с эксклюзивным дизайном и площадью в тысячу квадратных метров расположен на 25 сотках
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Фото: instagram.com/realty_all_sale/Фото: instagram.com/realty_all_sale/
Изменить размер текста:

Дмитрий Тарасов уже третий месяц сидит без работы. А ведь совсем скоро его молодая жена Анастасия Костенко подарит 32-летнему футболисту второго ребенка. 25-летняя модель находится на ранних сроках беременности.

Рождение ребенка и последующие вслед за этим событием хлопоты - дело затратное. Тем более что супруга Дмитрия Тарасова уже заявила - рожать будет в модном и престижном Лапино, где только одно пребывание стоит от десяти тысяч евро. Семье очень нужны деньги. И если раньше у футболиста была работа и стабильный доход, то теперь ситуация изменилась.

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Дмитрий выставил на продажу роскошный трехэтажный дом с эксклюзивным дизайном и площадью в тысячу квадратных метров. За особняк, расположенный на 25 сотках земли, экс-игрок "Локомотива" хочет 78 миллионов рублей.

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

В коттедже шесть спален, несколько санузлов, огромная гардеробная, гостиная, большой бассейн с мозаикой в виде футбольного мяча и гараж на две машины. В интерьере дома преобладает белый цвет. На участке находится домик для прислуги. Все это богатство находится под надежной охраной.

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Примечательно, что всю эту роскошь Тарасов в свое время строил вместе со своей тогдашней женой Ольгой Бузовой. Несколько лет назад именно этот дом стал яблоком раздора между бывшими влюбленными. Ведь поющая ведущая вложила не только душу в создание особняка, но и финансы.

Спортсмен, правда, оформил жилье на маму вопреки желанию Бузовой, поэтому при разводе она осталась ни с чем. Сейчас, конечно, Ольга может себе позволить приобрести многое, в том числе и такой дом.

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Фото: instagram.com/realty_all_sale/

Тарасов показал шикарный дом, который строил для Бузовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МИД Болгарии призвал Россию не считать борьбу Советской Армии с нацизмом освобождением Европы
Джонсон в ответ на демарш депутатов против Brexit пригрозил переизбрать парламент
Центробанк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитам
Экс-шеф Пентагона считает Пакистан «самой опасной» страной мира
В Сирии комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили беспилотники террористов
Суд в Иране расторг скандальный брак взрослого мужчины с 11-летней девочкой
Вышинский заявил, что хочет снятия обвинений не по звонку Зеленского, а по закону
Никакой свободы выбора пола: Президент Бразилии хочет запретить «гендерную идеологию» в школах
Шойгу обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции детали предстоящей встречи
Трамп раскритиковал мэра Лондона, но ошибся в написании его имени и фамилии
США ввели санкции в отношении иранского космического агентства
В Московском СИЗО сыграли свадьбу женщина и трансгендер
В турецком бассейне утонула девочка из России
В Совфеде прокомментировали закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине
Правительство намерено развивать юношеские автошколы
Юлия Тимошенко не пришла в Верховную Раду из-за горя в семье