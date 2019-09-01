2019-09-01T18:58:06+03:00
Звезды

Ольгу Бузову затравили за поход в ресторан в нижнем белье

Поющая ведущая возмутила трепетную публику
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова вернулась в Москву после длительных гастролейОльга Бузова вернулась в Москву после длительных гастролейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова - девушка не робкого десятка. Ее сценические костюмы, как правило, состоят из колготок в сетку, трусов и лифа. Вероятно, поющая ведущая теперь решила и в свет выходить в подобных нарядах.

Ольга Бузова вернулась в Москву после длительных гастролей. Звезда поделилась своей радостью от встречи со столицей в блоге. Она разместила фотографию из ресторана на воде, на которой предстала в кружевном лифчике. Артистка дополнила образ платьем-пиджаком, которое подчеркнуло загорелые ноги певицы.

"Моя величественная грациозная Москва. Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете! Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает! Любимый город, в котором хочется жить, творить, достигать совершенства. Я дома, я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива! Мои родные, мои любимые, мои друзья, расстоянием проверятся все! И я хочу сказать Вам: «Люблю, дорожу и очень скучала...» . Я по-настоящему богата, потому что у меня есть Вы - мое богатство", - гласит подпись к снимку.

buzova86buzova86
Моя величественная грациозная Москва
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Однако интернет-активисты провокационный наряд не оценили и буквально затравили Бузову за внешний вид, посчитав его неуместным для столицы. В комментариях к снимку пользователи призвали скинуться Ольге на майку, предложили ей выйти на улицу голой, а также принялись оскорблять певицу за ее сексуальность.

"В лифчике на улице. Совсем уже...", "Нарядилась, как ...", "Когда купила красивое белье, а показать не кому", "Оля… Хотя бы топ поддела что ли", "В ресторан пускают в такой одежде?! Не знает, чем привлечь к себе внимание", "Вульгарный образ", "Что за ... колхоз?", - атакуют вторые сутки певицу хейтеры.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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