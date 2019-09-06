2019-09-04T01:12:43+03:00
В мире

Трамп хочет купить Гренландию, чтобы грозить России и Китаю «Ледяным червем»

"Комсомолка" выяснила, зачем президенту США самый большой остров на земле
Евгений ЧЕРНЫХ
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В таких туннелях янки хотели прятать ядерные ракеты. Фото: cezarium.com/project-iceworm/В таких туннелях янки хотели прятать ядерные ракеты. Фото: cezarium.com/project-iceworm/
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В начале сентября Трампа ждали в Дании. Сама королева Маргрете II пригласила. Но премьер Дании Метте Фредериксен заранее отказалась обсуждать с гостем вопрос покупки Гренландии (этот огромный остров - автономая территория Дании, см. «Справку «КП».)

И тогда Трамп без всяких дипломатических реверансов отменил визит: «Заявление премьер-министра, что моя идея абсурдна, было отвратительным. Считаю такие слова неуместными. Просто могла бы сказать нет. При мне с Америкой так не разговаривают». И тут же начал выкручивать руки союзнику. Дескать, мало платит Дания за свою защиту в общак НАТО. Чуть больше 1% от ВВП. А надо 2%.

Ядерные туннели

Августовская новость о том, что Трамп собирается купить самый большой остров на земле, поначалу была воспринята как экстравагантная выходка «туповатого президента-девелопера».

Но Трамп еще весной 2018 года обсуждал с советниками эту идею. Мол, Дания ежегодно тратит на Гренландию около $700 миллионов, и мы можем на этом сыграть. Госдеп США еще в 1867 году изучал вопрос покупки острова. В 1946 году президент Гарри Трумэн предлагал за него Дании аж $100 миллионов. Но получил отказ. Так что Трамп лишь продолжает дело предшественников. Поэтому обвинять его в идиотизме глупо. Историю надо учить, господа!

А история такова. Получив в 1946-м году отказ, янки не оставили поползновений на Гренландию. Уж очень она удобно расположена в стратегическом плане. В 1951 году, заключив договор с датчанами, они создали на острове свою самую северную авиабазу «Туле». В 1959-м в Пентагоне родился фантастический сверхсекретный проект «Ледяной червь». Пробить в гренландских льдах 4000 километров туннелей и разместить в них 600 ядерных ракет. В случае войны они внезапно накрыли бы 80 процентов территории СССР и Восточной Европы, в ту пору социалистической.

Дональд превратит остров в непотопляемый ракетоносец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд превратит остров в непотопляемый ракетоносец.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирный лагерь для ученых

Смахивает на сюжет для голливудских блокбакстеров! Но уже в 1960-м начались работы. Для маскировки проекта даже от союзников-датчан ЦРУ предложило построить в Гренландии город в леднике, где западные ученые и инженеры вместе решали бы мирные задачи. Его назвали лагерь «Столетие».

Во льдах успели пробить 21 туннель общей протяженностью 3 километра. Разместили там лаборатории, кафе, комнаты отдыха, прачечные и даже часовню… Электричество обеспечивал мобильный ядерный реактор. В лагере постоянно находилось до 200 человек. Но в 1962 году из-за толстого слоя снега ледяная крыша над ядерным реактором опустилась на полтора метра. Ее пришлось аврально поднимать. В 1964-м деформация туннелей стала опасной для реактора. Его демонтировали. Еще год станция проработала на дизельных генераторах. В 1965-м «Столетие» пришлось полностью эвакуировать.

К тому времени у Штатов отпала надобность размещать ракеты под гренландским льдом. Пентагон сделал ставку на стратегические атомные подлодки «Поларис» с ракетами на борту.

Хитрый расчет Дональда

Похоже, Трамп решил реанимировать «Червя». Выкупив или арендовав (за $600 млн ежегодно) Гренландию, превратить ее в самый большой в мире непотопляемый ракетоносец. Недаром он заявил по поводу острова: «Стратегически это было бы отличным приобретением для США».

С этой версией согласен член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

- Расстояние от Вашингтона до Москвы - порядка 7,5 тысячи километров, - напомнил он. - От восточного побережья Гренландии - лишь чуть более трех тысяч, а до баз Северного флота ВМФ России на Кольском полуострове и на Белом море - порядка двух тысяч. И это на фоне того, что недавно Трамп вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Там как раз запрещалось оружие радиусом действия менее 5500 километров, которое за счет меньшего подлетного времени с трудом могут засечь системы ПВО. Уверен, если американцы смогут заполучить остров, такие ракеты они обязательно там разместят.

СПРАВКА «КП»

Гренландия - крупнейший остров на земле. Площадь - 2 130 800 кв. км. Из них 1 834 000 кв. км покрыто ледниками. Открыта в 982 году норвежскими викингами Эрика Рыжего. Он назвал ее Зеленой страной, поскольку тогда там было много растительности. В 1536 году стала колонией Дании. После Второй мировой утратила статус колонии, стала просто частью Датского королевства с широкой внутренней автономией. Что позволило Гренландии выйти из Евросоюза. Живет здесь около 58 тысяч человек. В основном эскимосы (калааллиты).

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Под прицелом - Северный морской путь

- Логика в намерении Трампа вполне очевидна, - говорит военный аналитик Эль Мюрид (Анатолий Несмиян). - В свое время Вашингтон аннексировал Гавайи, а затем, через полвека, включил их в состав США в качестве полноправного штата. Гавайские острова позволяют Штатам контролировать акваторию Тихого океана и являются опорной точкой присутствия Америки в этом регионе мира. Вопрос о Гренландии надо рассматривать в контексте противостояния США с Китаем, который нацелился на Северный морской путь. С Европой Китай связывает (или может связывать) либо сухопутный коридор традиционного Великого шелкового пути, либо более северный маршрут через Россию (с чем, очевидно, и связано неуклонное проникновение Поднебесной в Сибирь). Морская связь Китая обеспечивается Моллакским проливом, который в любой момент может быть закрыт флотом Соединенных Штатов. Против этой угрозы в ближайшем обозримом будущем у Китая ответа нет, несмотря на впечатляющие темпы строительства им своего флота. Проблема китайцев еще и в том, что за Маллакским проливом - Индийский океан, а там господствует флот их традиционного противника - Индии, обладающей самыми мощными ВМС в этом регионе.

Поэтому возник интерес Пекина к Северному морскому пути. Что не нравится Вашингтону. Гренландия принадлежит формальному члену НАТО. Но в таком важном деле, как контроль, если хочешь сделать хорошо - делай сам. Гренландия и Аляска позволят США держать весь Северный морской путь под прицелом ракет малой и средней дальности. Поэтому Гренландия стала следующим шагом Вашингтона после выхода из прежней системы договоренностей о ракетах - ДРСМД.

Вполне возможно, что нынешняя попытка с ходу прибрать к рукам Гренландию - лишь обозначение намерений. Но то, что США начинают всерьез интересоваться проблемой выстраивания антикитайских редутов по внешнему периметру, - факт. Кстати, августовский заход Трампа про то, что Россию пора вернуть в «восьмерку» - из той же серии. Оторвать Москву от Пекина.

КСТАТИ

Шопинг по-американски

Не стоит шутить над «Трампом-девелопером», который, дескать, став президентом, продолжает сделки с недвижимостью.

В 1803 году президент Томас Джефферсон купил за 15 млн долларов у Наполеона французскую Луизиану, по площади почти равную Гренландии.

Другие покупки:

1819 г. - Флорида - у Испании.

1854 г. - Аризона и часть Новой Мексики - у Мексики.

1867 г. - Аляска - у России.

1898 г. - Филиппины - у Испании.

Напрасно сейчас Дания изображает невинность, заявляя, что не торгует собственной землицей. В 1917 году она продала Штатам за 25 млн баксов свою колонию в Карибском море - Датскую Вест-Индию. Ныне это Американские Виргинские острова.

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До того, как стать президентом США, Дональд Трамп заработал миллиарды на сделках с недвижимостью. Подберешь убитый участок в старом районе, грамотно проведешь реконструкцию - и стриги купоны. А теперь, став хозяином Белого дома, Трамп решил тряхнуть стариной, да как! Взял и нацелился на покупку самого большого острова на Земле - Гренландии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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