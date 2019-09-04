Источник: в столкновении самолетов в Шереметьево виноваты диспетчеры

По предварительной информации, столкновение двух самолетов в московском аэропорту "Шереметьево" произошло по вине диспетчеров. Согласно данным знакомого с ситуацией источника "КП", их предупреждали о том, что лайнеры не смогут разминуться на взлетно-посадочной полосе, но информация была проигнорирована.

В результате борт компании "Аэрофлот" с 229 пассажирами на борту так и не смог вылететь в Пекин. Люди уже разложили ручную кладь по полкам, когда в них врезался лайнер компании Royal Flight. Сайт kp.ru писал, что сотрудники аэропорта хотели отбуксировать самолет на стоянку, но не рассчитали расстояние между ними.

Второй самолет компании Royal Flight был пустойФото: предоставлено очевидцем

Еще одна ошибка диспетчеров заключается в том, что, по правилам, они должны были пропустить сначала борт с пассажирами, ведь готовые к взлету лайнеры всегда находятся в приоритете. Авария же привела к тому, что оба воздушных судна серьезно повредили элероны, предкрылки и интерцепторы. Теперь им предстоит капитальный ремонт.

К слову, непосредственно после самого столкновения из самолета рейса Москва-Пекин начали в экстренном порядке сливать топливо. В бак была залита 51 тонна авиакеросина, и выкачать его удалось лишь к ночи 3 августа. Без этого сотрудники аэропорта не могли разъединить самолеты без дальнейших разрушений. Став легче, лайнер немного приподнялся, и машины развели.

Теперь страховщикам предстоит долгое расследование с последующим принятием решения по выплатам. Если версия, по которой виноваты диспетчеры, подтвердиться, то часть расходов за ремонт обоих самолетов, которую не покроет страховка, ляжет на "Шереметьево".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/729832" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево столкнулись два самолета.

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