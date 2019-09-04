2019-09-04T11:14:14+03:00
Происшествия

Источник: в столкновении самолетов в Шереметьево виноваты диспетчеры

Сотрудников аэропорта предупреждали, что лайнеры не смогут разминуться на полосе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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При буксировке самолет задел крылом другой бортПри буксировке самолет задел крылом другой бортФото: Предоставлено очевидцами
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По предварительной информации, столкновение двух самолетов в московском аэропорту "Шереметьево" произошло по вине диспетчеров. Согласно данным знакомого с ситуацией источника "КП", их предупреждали о том, что лайнеры не смогут разминуться на взлетно-посадочной полосе, но информация была проигнорирована.

В результате борт компании "Аэрофлот" с 229 пассажирами на борту так и не смог вылететь в Пекин. Люди уже разложили ручную кладь по полкам, когда в них врезался лайнер компании Royal Flight. Сайт kp.ru писал, что сотрудники аэропорта хотели отбуксировать самолет на стоянку, но не рассчитали расстояние между ними.

Второй самолет компании Royal Flight был пустой Фото: предоставлено очевидцем

Второй самолет компании Royal Flight был пустойФото: предоставлено очевидцем

Еще одна ошибка диспетчеров заключается в том, что, по правилам, они должны были пропустить сначала борт с пассажирами, ведь готовые к взлету лайнеры всегда находятся в приоритете. Авария же привела к тому, что оба воздушных судна серьезно повредили элероны, предкрылки и интерцепторы. Теперь им предстоит капитальный ремонт.

К слову, непосредственно после самого столкновения из самолета рейса Москва-Пекин начали в экстренном порядке сливать топливо. В бак была залита 51 тонна авиакеросина, и выкачать его удалось лишь к ночи 3 августа. Без этого сотрудники аэропорта не могли разъединить самолеты без дальнейших разрушений. Став легче, лайнер немного приподнялся, и машины развели.

Теперь страховщикам предстоит долгое расследование с последующим принятием решения по выплатам. Если версия, по которой виноваты диспетчеры, подтвердиться, то часть расходов за ремонт обоих самолетов, которую не покроет страховка, ляжет на "Шереметьево".

В Шереметьево столкнулись два самолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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