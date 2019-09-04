Алсу показала подросших детей

Алсу - не только успешная и талантливая певица, но и счастливая жена и мама троих детей. Звезда в 2006 году вышла замуж за Яна Абрамова, подарив супругу двух красавец-дочек Сафину и Микеллу, а также долгожданного сына Рафаэля.

Алсу активно ведет блог, однако фотографиями своей семьи делится с поклонниками крайне редко. Однако в первых числах сентября знаменитость сделала исключение и показала подросших детей. Артистка разместила снимок, на котором позирует в окружении дочек - старшей Сафины и младшей Миккелы.

На Алсу - белый брючный костюм в классическом стиле. Микелла выбрала для фотосессии белую блузку и плиссированную юбку в красную клетку. На Сафине - черный приталенный сарафан и белая блузка в мелкий горошек.

alsou_a Алсу с дочками Микеллой и Сафиной

Публика эмоционально отреагировала на фото Алсу с наследницами. Многие восхитились тем, как прекрасно выглядит певица. "Мамочка выглядит как старшая сестра", "Алсу, Вы сказочно красивы и не только, от Вас веет душевность и порядочность, что, к сожалению, не всем присуще, успехов Вам как в творчестве, так и во всем", "Сафина почти догнала Вас в росте", "Мама красавица, стройняшка и дочки такие же", "Три полуграции", "Какие замечательные, стильные и красивые девочки!", - льют елей фолловеры.

Отметим, Сафина появилась на свет 7 сентября 2006 года в частной клинике в США. Микелла родилась 29 апреля 2008 года в Израиле. Сестры очень дружны. Возможно, этому поспособствовала небольшая разница в возрасте и схожесть интересов. При этом внешне они совершенно разные.

Старшая растет жгучей брюнеткой, а младшая - шатенка. Микелла профессионально занимается пением и не мыслит своей жизни без музыки. В то время как Сафина в равной мере увлечена музыкой, танцами и иностранными языками. На английском старшая дочь певицы разговаривает так же свободно, как и на русском.

По мнению Алсу и ее мужа, главное, чтобы дети выросли хорошими людьми и нашли себе дело по душе. Учатся дочки в частной московской школе.