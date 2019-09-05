Экс-аналитик ЦРУ: «За два дня до теракта 11 сентября Путин предупреждал Буша об угрозе»

Американский политолог Джордж Биби рассказал о звонке Владимира Путина Джорджу Бушу-младшему накануне теракта 11 сентября. В своей книге он пишет, что российский лидер предупреждал американского президента об угрозе. Российская разведка узнала о «давно готовившемся» преступлении.

- За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана, - написал экс-аналитик ЦРУ.

Джордж Биби в те годы был вице-президентом вашингтонского Центра за национальный интерес. Он был главным аналитиком ЦРУ по России. Биби напомнил, что Владимир Путин был первым из иностранных президентов, который выразил американцам соболезнования.

Жертвами теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке стали 2753 человека. Боевики Аль-Каиды угнали несколько пассажирских самолетов и направили их на несколько зданий США. Один самолет врезался в здание Пентагона. Второй удар пришелся на башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. Третий лайнер сбит и упал в Пенсильвании.