«Я даже не помню, Анна это была или не Анна»: Александр Семчев рассказал про «роман» с девушкой сына

Александр Семчев, который в апреле отпраздновал юбилей, постройнел примерно на центнер. Стрелка весов с почти двухсот килограммов опустилась вниз наполовину. С тех пор как Семчев кардинально изменив образ «Толстяка» из рекламы пива, даже коллеги по театру его не сразу узнают. И гадают, что с ним случилось: заболел, влюбился, готовится к новой роли? Да-да, с актерами такое случается: ради роли они худеют или, наоборот, поправляются. В свое время корпулентный Александр Калягин ради Платонова из «Неоконченной пьесы для механического пианино» чуть не за месяц сбросил 25 кило.

Но мы не стали гадать, что случилось, и спросили у Семчева напрямую: про диету, про личную жизнь и, конечно, про творческие планы. Ведь изменился не только его вес, но и типаж, амплуа актера.

ДЕЛО НЕ В ТЕЛЕ

- Александр, как вы себя чувствуете в новой весовой категории?

- Во-первых, мне стало гораздо легче жить. Ушла нагрузка на сердце, суставы. Упал сахар в крови. Все это повлияло на качество жизни. Во-вторых, мне хотелось поменять профессиональные стереотипы. Как сказал мне режиссер Роман Козак, из-за полноты я теряю диапазон ролей.

Конечно, в нашей профессии дело не в теле, а в расшатанности нервной системы, способности погружения в предлагаемые обстоятельства. Это важно для артиста. И у меня были споры с режиссерами на эту тему. Я считаю, когда создается характер, неважно, какой его играет артист - толстый или тонкий. Но у режиссеров обычно другое мнение. Сергей Урсуляк сказал мне однажды: «Тебя невозможно снимать, ты превращаешься в мультяшный персонаж». Когда гиря до полу доходит, тогда принимаешь кардинальные решения. Жаль, что поздно. Иногда смотрю свои старые фотографии – и ужасаюсь. Это же было безобразно! Надеюсь, теперь диапазон ролей и создаваемых характеров у меня расширится.

Актер говорит, что в новой весовой категории ему стало гораздо легче житьФото: Евгения ГУСЕВА

- Вам грех жаловаться на узкий диапазон. За 22 года, что вы служите в МХТ им.Чехова, кого вы только не играли. Даже пожилую даму в спектакле по Владимиру Набокову «Событие». Какие планы на этот сезон?

- Поживем увидим, что будет. К сожалению, пока я не занят в новых постановках. Но прошел только один сезон без Олега Павловича Табакова. Не надо требовать всего и сразу от нового руководства (после смерти Табакова в марта прошлого года, новым худруком стал режиссер Сергей Женовач - Ред.). Тем более, статус МХАТа обязывает. Конечно, это будет другой театр. Артистам сложно выходить из зоны комфорта, которая была создала при Табакове. Иногда мысли рождаются невеселые: насколько ты нужен театру, дойдет ли до тебя очередь, займут ли в новой постановке или нет? Профессия-то зависимая - от желания режиссера, от материала. Популярность – это шелуха, сегодня ты популярен, завтра тебя забыли. Я спокойно к таким вещам отношусь. Жизнь слава Богу продолжается. Существует другие вещи, которыми можно заниматься – растить детей, читать хорошие книжки, ходить в Пушкинский музей, в Третьяковскую галерею, смотреть своих коллег в театре. Полно разных интересных возможностей. Главное, не сидеть и ждать, когда предложат работу, а жить дальше, принимать ситуацию как есть и искать параллельную занятость. Слава Богу, в кино есть предложения.

«Я ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК»

- Раньше вы тоже худели, а потом набирали вес…

- Это были полумеры, игра в поддавки, лень и слабая мотивация. Так похудеть не получится.

- На этот раз сели на какую-то модную диету?

- Никакой диеты. Просто надо уменьшить порции. Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием 4-5 в день. Обязательно заниматься физкультурой: ходить в спортзал, чтобы мышечную массу нарастить, ходить пешком, пить много воды.

- Хотят слухи, что вы сбросили лишний вес из-за молодой возлюбленной…

- Боже сохрани! Я одинокий человек. Никаких возлюбленных у меня нет. На сегодняшний день в приоритете только здоровье и профессия.

Сын Александра Семчева Кирилл с Анной

- Но я вас видела в телешоу на одном центральном канале, где вы выясняли отношения со своим сыном Кириллом, у которого вы отбили любимую девушку, мол, она была слишком шикарна для сына, а для вас – в самый раз. «Если уж выбирать между нами, - говорили вы, - то я больше подхожу Анне. Мне наша с ней связь очень нравится».

- Да вы что! Я даже не помню, Анна это была или не Анна... Ну как я мог увести девушку у собственного сына? Это был постановочный телеспектакль. Работа за деньги. Программе был нужен скандал. Телевидение и Интернет – это же клоака, где собирается всякий мусор. Но если за это платят достойные деньги, мне все равно, что завтра будут говорить обо мне бабушки возле подъезда. Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег. История, о которой вы спрашиваете, именно тот случай. Я понимал, что пойдут всякие пересуды, что это минус мне в карму. Но, с другой стороны, я же артист. Ну сыграл еще одну роль и забудь. Не всегда же играть положительных героев. Иногда в нашей профессии появляется момент всеядности, как нас учили в институте, - главное ввязаться в бой, а там посмотрим.

Когда нет съемок или работы в театре, приходится зарабатывать и так. Не сидеть же всю жизнь и ждать своего Гамлета? Не та профессии, чтобы почивать на лаврах. Да и быть одинаковым в своих актерских правлениях скучно.

- Александр, вы только что случайно проговорились, что живете один. Но в это трудно поверить?!

- Один. Ну и что? К этим вещам надо относиться спокойно. Лучше быть одному, чем с кем попало. С возрастом ценности меняются. Момент человеческого тепла становится важнее, чем все остальное - разные проявления инстинктов. По нынешним временам дамы выбирают альфа-самцов, хотя я могу заблуждаться на этот счет. Но недавно была телепередача, где девушек спросили, сколько должен зарабатывать мужчина, за которого они готовы выйти замуж. И суммы назывались нескромные.

- Поверьте, девушкам момент тепла важен не меньше, чем мужчинам. А деньги – вещь преходящая.

- Ну это кто как мыслит…