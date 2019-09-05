Суд в Киеве освободил из-под стражи «экс-командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд в четверг освободил из-под стражи под личное обязательство являться на судебные разбирательства по первому требованию Владимира Цемаха, которого на Украине считают «самым ценным свидетелем» по делу о катастрофе Малайзийского Боинга 17 июля 2014-го. Напомним, Цемаха выкрала группа украинского подразделения Сил Специальных Операций (ССО) 27-го июня нынешнего года из города Снежное (ДНР), где он проживал. А уже 29 июня он оказался в СИЗО Киева, и Шевченковский районный суд Киева постановил заключить его под арест по обвинению в «создании террористической группы».

По сведениям украинских источников, Москва требовала включения Цемаха в список для обмена удерживаемых Россией и Украиной лиц (на самом деле в список для обмена его включила уполномоченная по правам человека Дарья Морозова), и именно нежелание Киева делать это не позволило, по мнению некоторых украинских политиков, провести так называемый «обмен пленными». Киев не хотел включать его в список, а тут еще против выступил и Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. Украинское следствие на весь мир раззвонило, что Цемах якобы был командиром ПВО бригады ДНР и как раз базировался в Снежном, чуть ли не самолично запускал ракету из установки «Бук», которой и был сбит злополучный «Боинг».

На нестыковки версии украинской стороны независимые эксперты уже устали обращать внимание. Не выдерживает критики утверждение, что Владимир был командиром ПВО бригады в день, когда был сбит самолет Малайзийской авиакомпании, потому что на эту должность он был назначен спустя 3 месяца после случившегося, 23 октября 2014 г. С другой стороны, на Украине следствие официально утверждает, что самолет был сбит «военными 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ». Если бы это было действительно так, то, спрашивается, каким колесом в этой телеге, в слаженном для боевой работы экипаже, мог бы быть человек в возрасте 53-х, командовавший на блокпосту около Снежного расчетом ЗУ-23 (зенитная установка из спаренной авиационной автоматической пушки калибра 23 мм.).

Но в Европе, похоже, решили не обращать внимания на такие нестыковки. Версия Совместной следственной группы с обвинением России в том, что из российского «Бука» был сбит тот самый Боинг, до сих пор остается бездоказательной, и показания живого «свидетеля», а еще лучше обвиняемого могли бы существенно улучшить подпорченное реноме.

Чем руководствовался суд в Киеве, принимая решение об освобождении Цемаха из-под стражи, пока неизвестно. Не исключено, что для этого действительно потребовался нажим со стороны Зеленского и его команды. Но именно украинского президента местные националисты и «свидомые» патриоты сейчас обвиняют в измене и предательстве идеалов майдана и интересов Европы.

Напомним, это уже второе освобождение из-под стражи украинскими судами лиц, обвиняемых под надуманными предлогами. Ранее под такое же обязательство являться по первому требованию был отпущен из-под стражи журналист Кирилл Вышинский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730197" frameborder="0"></iframe> Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17.

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