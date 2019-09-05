2019-09-05T17:06:08+03:00
Политика

Суд в Киеве освободил из-под стражи «экс-командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха

Он пообещал являться по первому требованию
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Офицер ПВО ДНР Владимир Цемах.Офицер ПВО ДНР Владимир Цемах.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Киевский апелляционный суд в четверг освободил из-под стражи под личное обязательство являться на судебные разбирательства по первому требованию Владимира Цемаха, которого на Украине считают «самым ценным свидетелем» по делу о катастрофе Малайзийского Боинга 17 июля 2014-го. Напомним, Цемаха выкрала группа украинского подразделения Сил Специальных Операций (ССО) 27-го июня нынешнего года из города Снежное (ДНР), где он проживал. А уже 29 июня он оказался в СИЗО Киева, и Шевченковский районный суд Киева постановил заключить его под арест по обвинению в «создании террористической группы».

По сведениям украинских источников, Москва требовала включения Цемаха в список для обмена удерживаемых Россией и Украиной лиц (на самом деле в список для обмена его включила уполномоченная по правам человека Дарья Морозова), и именно нежелание Киева делать это не позволило, по мнению некоторых украинских политиков, провести так называемый «обмен пленными». Киев не хотел включать его в список, а тут еще против выступил и Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. Украинское следствие на весь мир раззвонило, что Цемах якобы был командиром ПВО бригады ДНР и как раз базировался в Снежном, чуть ли не самолично запускал ракету из установки «Бук», которой и был сбит злополучный «Боинг».

На нестыковки версии украинской стороны независимые эксперты уже устали обращать внимание. Не выдерживает критики утверждение, что Владимир был командиром ПВО бригады в день, когда был сбит самолет Малайзийской авиакомпании, потому что на эту должность он был назначен спустя 3 месяца после случившегося, 23 октября 2014 г. С другой стороны, на Украине следствие официально утверждает, что самолет был сбит «военными 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ». Если бы это было действительно так, то, спрашивается, каким колесом в этой телеге, в слаженном для боевой работы экипаже, мог бы быть человек в возрасте 53-х, командовавший на блокпосту около Снежного расчетом ЗУ-23 (зенитная установка из спаренной авиационной автоматической пушки калибра 23 мм.).

Но в Европе, похоже, решили не обращать внимания на такие нестыковки. Версия Совместной следственной группы с обвинением России в том, что из российского «Бука» был сбит тот самый Боинг, до сих пор остается бездоказательной, и показания живого «свидетеля», а еще лучше обвиняемого могли бы существенно улучшить подпорченное реноме.

Чем руководствовался суд в Киеве, принимая решение об освобождении Цемаха из-под стражи, пока неизвестно. Не исключено, что для этого действительно потребовался нажим со стороны Зеленского и его команды. Но именно украинского президента местные националисты и «свидомые» патриоты сейчас обвиняют в измене и предательстве идеалов майдана и интересов Европы.

Напомним, это уже второе освобождение из-под стражи украинскими судами лиц, обвиняемых под надуманными предлогами. Ранее под такое же обязательство являться по первому требованию был отпущен из-под стражи журналист Кирилл Вышинский.

Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев выкрал из ДНР экс-офицера, чтоб притянуть к делу о сбитом «Боинге»

Владимира Цемаха накачали психотропными препаратами и переправили через линию фронта (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Премьер Малайзии хочет создать нейтральный орган для расследования катастрофы МН17

В Малайзии не верят официальной версии Совместной следственной группы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Суслов: Украина теряла 1 миллиард только за первый год блокады Крыма
Экс-министр экономики незалежной прокомментировал «КП» свое заявление о том, что Киев не рассчитал свои потери из-за попыток «отрубить» полуостров от поставок электричества, продуктов и воды... [видео]
"Полуголые девочки в Сен-Тропе — да Богдан плевать на все хотел!" В Киеве отреагировали на празднование Дня Украины с шампанским в ресторане
Известный украинский политолог Михаил Погребинский считает, что глава президентской администрации на Украине не боится реакции президента на любые его выходки [видео]
Анна Герман - о первых сигналах потепления между Киевом и Москвой: Дышать при Зеленском стало легче. Но национализм не дремлет
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
Итальянские соцслужбы отобрали у матери-одиночки из России сына
Брат Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по «жёсткому Brexit»
Правительство поддержало законопроект о негосударственных пенсиях в 50 и 60 лет
Нацсовет Украины намерен через суд закрыть телеканал NewsOne за «разжигание вражды»
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря: появилось видео
Губернатор Ленобласти предложил ввести правила этикета в школьных столовых
Завод по переработке картофеля запустили в Тюменской области
В МИД России подтвердили задержание россиянина в аэропорту Неаполя
Президент Монголии рассказал, что это он уговорил Трампа позвонить Путину
Ураган Дориан принес килограммы кокаина на пляж Флориды
Путин в третий раз привел Абэ на дзюдо
Путин упрекнул власти Токио в невыдаче японских виз жителям Крыма
Абдурахимов согласился, что Порье выдержит на ринге с Нурмагомедовым 7-8 минут
Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за поста в память о Захарченко
Голос против: Минфин РФ не одобрил закон о продаже алкоголя с 21 года
Появилось видео с места крушения Ми-8 в Саратовской области
Врачи московской больницы заплатят почти 2 миллиона за смерть беременной
СК возбудил новое уголовное дело против Абызова
В Саратовский области упал военный вертолет
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательный завод
Brexit только снится: Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов
Мантуров: «четырехдневка» осложнит достижение целевых показателей
«Сотрудники банка» украли у российского балетмейстера 643 тысячи рублей
Медведев подписал распоряжение о выделений средств на закупку иностранных медикаментов для детей
Медведчук обсудил с Путиным об обмене между Москвой и Киевом удерживаемых лиц
МИД РФ: Москва пока не обсуждает с КНДР вопрос организации визита Путина в Пхеньян
Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку
Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным
Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты