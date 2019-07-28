Серябкина в платье-сетке затмила Барановскую с декольте до талии

Заключительный день на фестивале "Жара" в Баку был посвящен поколению Z. На красной дорожке появились знаменитости, от которых без ума молодежь. Так, бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина вышла в экстравагантном наряде. Своим необычным платьем она затмила известную модницу и мать троих детей Юлию Барановскую.

Такой концентрации звезд в откровенных нарядах Баку давно не видел. Ольга Серябкина предстала перед публикой в нижнем белье и платье-сетке, а Юля Барановская - в серебристом платье в пол с декольте до талии. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных.

baranovskaya_tv Четвертый день любимого фестиваля "Жара" в Баку

Обычно сдержанная телеведущая в этот вечер отбросила стеснение и решила блеснуть своей красотой по полной программе. Юля выбрала в тон платью босоножки на шпильке и свисающие до плеч серьги. Волосы звезда собрала в конский хвост.

34-летняя Барановская вызвала бурю эмоций у поклонников, которые осыпали знаменитость комплиментами и похвалили за смелый образ. Однако публику ждал сюрприз от другой звезды.

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Ольга Серябкина любит эпатировать зрителей. Буквально сутки назад она делилась видео с одного из концертов. Певица решила поближе пообщаться со своими поклонниками. Для этого бывшей солистке группы "Серебро" пришлось спуститься со сцены. Сделать это ей помог неизвестный мужчина, который уткнулся лицом в пышный бюст знаменитости, которая, собственно, была в одном лишь лифчике и джинсах. Многие, понятное дело, позавидовали везунчику. Разговоры об этом не утихают второй день.

Но знали бы фанаты, в каком виде Ольга появится в Баку. Знаменитость сыграла на повышение градуса страсти и предстала в одном лифчике и в трусах. Для приличия она надела накидку-сетку, которая выполняла роль платья. Серябкину ее вид вполне устраивал. Она улыбалась фотографам и с удовольствием позировала, став в этот вечер настоящей звездой красной дорожки. Ее образ по откровенности никто не переплюнул.