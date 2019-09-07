Александр Семчев рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти, чтобы похудеть на сто килограммов

Александр Семчев в этом сезоне полностью изменил свой имидж. Он похудел, точнее – стаял на глазах. Как признавался актер, согнал лишние килограммы исключительно благодаря правильному питанию, не прибегал ни к модным диетам, ни к хирургическим операциям. В Сети засомневались: неужели на одних куриных грудках и овощах, можно за год похудеть на сто килограммов?

- Изначально мой вес был 189 килограммов, сейчас - около 90 кило, - не стал скрывать Александр. – На всё про всё ушло больше года. Начало активного похудения — 1 июля прошлого года. Вес уходил постепенно. Я сидел главным образом на овощах. Ничего сверхъестественного не делал, главное - задаться целью. В итоге с размера «семь Х» перешел на «два Х». Вчера в театре мерил новый костюм для спектакля. Оказалось, что за год убрал в объеме 12 сантиметров. Сначала мне перешивали старые костюмы, а теперь пришлось уже делать новый.

- Совсем отказались от булок и тортиков?

- Я и раньше сладкое не любил.

- За счет чего тогда наели столько килограммов?

- Вы умеете жарить картошку? А я вот умею и очень ее люблю, чтобы была румяная корочка, чтобы чесночку добавить в финале.

- Жареная картошка, как я догадываюсь, теперь под запретом. Чем ее заменили?

- Кабачками, рыбой, морепродуктами. Но не жарю, а все запекаю в духовке. Калории высчитываю по дневнику клиники доктора Борменталя, который скачал из Интернета. Купил весы для взвешивания продуктов. В рационе превалируют овощи, на последнем месте — крупа, например, ложка гречки в день, которую не обязательно варить, достаточно ее запарить кипятком.

Много не ем, примерно по 300 граммов за один прием. Сижу на так называемом дробном питании. Суп идет как отдельный прием пищи, его можно съесть и побольше. Хлеб — только иногда и только бездрожжевой. Организм можно обмануть: отварил брокколи — ну трава травой, но ты ее съел и наполнил желудок. С изменением пищевого поведения, переключаешься на другие вкусы. Вкус, чего бы он не касался — еды или одежды, воспитывается. И привычки меняются. Есть прекрасная постная кухня, по телевизору дают замечательные рецепты блюд из тыквы, ржаной муки. Было бы желание готовить. И обязательно выпиваю по 2-3 литра воды в день, помимо чая и кофе, для разгона метаболизма.

- Вечером после спектакля, наверное, хочется плотно поужинать?

- Уже не хочется. Но после шести вечера все-таки ем.

- И солить еду можно?

- Конечно! Преснятину-то как есть?

Я худел не для того, чтобы на кого-то произвести впечатление, а для себя. Это осознанное взвешенное решение и вопрос силы воли. Хотя есть специальный массаж висцерального жира, всякие криокамеры, разные лифтинги и подтяжки - на этом построена целая индустрия. В одном телевизионном проекте я все это проходил. Бывало, доходило до вещей, которые вызывали от улыбки до отвращения. На одном групповом занятии участников популярного телепроекта, среди которых был и я, попросили принести еду. Мы принесли, начали эту еду пережевывать, уж простите за подробности. А потом все, что прожевали, выплюнули в пакет и… подарили друг другу. Такое было задание, чтобы у нас появилось к еде отвращение. Хорошо, что в юности я работал санитаром в больнице, много чего повидал и не очень брезглив. Но по опыту - все эти «радикальные» меры малоэффективны. Существует только один надежный способ похудеть - изменить свое пищевое поведение.

- Не прибегая к хирургическим операциям, не уменьшая размер желудка?

- На одном телепроекте мне предложили и такое. Но я отказался.

- А куда деть лишнюю кожу после того, как жир ушел?

- Вообще-то лишняя кожа иссекается. К тому же кожа имеет способность к регенерации. Это вопрос времени, хотя и со временем она не натянется как барабан.

- Вариант подтяжки кожи на лице не рассматриваете?

- У меня предстоит консультация на эту тему. Но прежде, чем на что-то решиться, я должен все взвесить. Главное во всем соблюдать меру. Не хочется, чтобы тебе стянули кожу на затылке.

- Вы рассказывали, что кроме диеты, занимались спортом. Людям с большим весом врачи не рекомендуют физические нагрузки?

- Нагрузки — нет, а физкультурой заниматься можно. Качать потихоньку пресс, никто не запрещал. На начальном этапе достаточно килограммовых гантелек. Вместо бега — ходьба, надо суставы беречь. Упражнения с фитнес-резинкой хороший дают результат. И дело не во врачах, я сам себе определяю нагрузку, а в чувстве меры.

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«Я даже не помню, Анна это была или не Анна»: Александр Семчев рассказал про «роман» с девушкой сына

Александр Семчев, который в апреле отпраздновал юбилей, постройнел примерно на центнер. Стрелка весов с почти двухсот килограммов опустилась вниз наполовину. С тех пор как Семчев кардинально изменив образ «Толстяка» из рекламы пива, даже коллеги по театру его не сразу узнают. И гадают, что с ним случилось: заболел, влюбился, готовится к новой роли? Да-да, с актерами такое случается: ради роли они худеют или, наоборот, поправляются. В свое время корпулентный Александр Калягин ради Платонова из «Неоконченной пьесы для механического пианино» чуть не за месяц сбросил 25 кило. (подробности)