2019-09-08T00:38:30+03:00
Политика

Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!

Известный публицист уверен, что на этом обмен пленными закончился
Роман ГОЛОВАНОВ
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Олег Кашин. Фото: Евгений Степанов/ТАССОлег Кашин. Фото: Евгений Степанов/ТАСС
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Москва и Киев провели обмен задержанными. Самолеты с освобождёнными заключёнными одновременно приземлились в соседних странах. Что будет дальше? Об этом «КП» расспросила журналиста Олега Кашина.

– Можно сказать, что это начало мира? Что это и есть главное событие этого года?

– Мне-то кажется, что мир наступит тогда, когда в Донбассе перестанут стрелять, и линия разграничения превратится в такую же государственную границу, как везде в других местах. Но до этого еще очень далеко.

Зато - да, очевидно, можно говорить о коренном переломе в российско-украинских отношениях, и в этом смысле я согласен с вашей оценкой - событие года. Зеленский оказался еще круче, чем его герой в сериале «Слуга народа». Готовность отдать всех, особенно Цемаха - за это его нужно благодарить, он молодец. И здорово, конечно, что Россия избавилась от вот этого «будем менять Сенцова на Бута». Аргументов против обмена - и сентиментальных, и пропагандистских, и рациональных - больше было у официальной России. И что она этими аргументами пренебрегла - это такое великодушие, не всегда ей свойственное.

– Продолжится ли обмен дальше?

– Ох. А ведь не на кого уже? В украинских тюрьмах сидит еще какое-то количество так называемых сепаратистов, в том числе люди с одесского Куликова поля. Было бы здорово обменять их на татарских радикалов, которых сажают в Крыму, но тут я чего боюсь - нет уже той остроты, которая была в случае с Сенцовым, Вышинским и моряками. Люди с украинскими паспортами, сидящие в украинских тюрьмах - я пессимист, я не верю, что Россия станет за них бороться, и надежда тут на Украину - если татарское лобби в Киеве будет добиваться освобождения татарских активистов.

– Это значит, что Донбасс стихнет? Что скоро мы сможем снять эту глупую ненависть друг к другу?

– Ненависть друг к другу - это из серии «виновны обе стороны». Я не вижу и ни на каком этапе, начиная с 2014 года, не видел в русском обществе ненависти к Украине и украинцам, более того - та любовь к Украине, которая свойственна нашей либеральной интеллигенции - вот с этой любовью хочется что-то сделать, надо ее выдавливать по капле.

Ну а украинский национализм - в нем неприятие России и всего русского заложено с самого начала, это системообразующая вещь. Если хотите сосуществовать с Украиной, имейте в виду, что эта нелюбовь с той стороны останется навсегда, и самое глупое, чего можно ждать от России - это вот эти вечные игры в братский народ. А он не братский на самом деле - хороший украинец будет называть себя русским.

– Почему только сейчас удалось договориться? Тут же все зависит от двух сторон.

– Главное - это смена власти на Украине. Уверен, что и в Москве не ожидали, что Украина оказалась до такой степени чужда порошенковской оборонной и патриотической риторике. Россию это тоже впечатлило, конечно. Я даже по себе сужу - меня впечатлило.

В аэропорту Борисполь отпущенных украинцев встречал президент Зеленский Фото: REUTERS

В аэропорту Борисполь отпущенных украинцев встречал президент ЗеленскийФото: REUTERS

– Почему так по разному в Москве и Киеве встречают пленных?

– А это уже вечное проклятие российского государства. Эта картинка, когда на одном экране ликование, родственники, президент, а на другой - какие-то несчастные люди с баулами, как на пересылке, и единственные официальные лица - Киселев и Ольга Скабеева - это уже навсегда. Ну и к тому же - о Сенцове, о Кольченко, о моряках мы знаем все. А людей, которых привезли из Киева, знаем в лучшем случае только по именам - и это не вина тех либеральных СМИ, у которых главный герой Сенцов. Единственный российский пленный, за которого Москва хоть как-то боролась публично - это украинский журналист Вышинский, но даже кампания в его защиту казалась немного вымученной. В России принято говорить, что национальная идея это патриотизм, но патриотизма не бывает без любви к людям. А с этим у наших официальных лиц и государственных медиа плохо. И от этого многие проблемы.

– А что скажут про это по телевизору? Есть шанс, что наши политические шоу сменят пластинку?

– Не думаю. Нынешняя культура политических шоу родилась в 2014 году, с представить себе, что в этих студиях спорят о российских проблемах, я почему-то не могу. Насколько помню, Соловьев недавно жаловался, что даже у пенсионной реформы рейтинг ниже, чем у Украины, и это понятно: русский зритель знает, что про пенсионную реформу телевизор его скорее всего обманет, а когда о внешнем враге - тогда большой шанс, что будет правда. Поэтому, если не Украина - то Америка, наверное. Но не Россия, ни в коем случае.

Вереница машин покидает СИЗО "Лефортово" на фоне сообщений о готовящемся обмене пленными между Россией и Украиной.

КСТАТИ

Наталья Поклонская про обмен задержанными с Украиной: «Таких, как Сенцов не отпускают. Но это вынужденная мера»

Москва и Киев провели обмен задержанными. Самолеты с освобождёнными заключёнными одновременно приземлились в соседних странах. Среди освобождённых - режиссёр Олег Сенцов. Его, по обвинению в терроризме от экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, отправили за решетку. (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что не так с этим обменом

Военкор "КП" Александр Коц - об освобожденных Украиной и вернувшихся домой и о тех, кто почему-то остался в заключении (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Состоялся обмен задержанными с Украиной

Около 9 утра практически одновременно колонны в сопровождении машин полиции выехали из московского следственного изолятора «Лефортово» и санатория под Киевом. В эти места свозили людей, утвержденных в списках. Долгожданный процесс наконец начался (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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