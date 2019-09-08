"Пусть Господь дарует ему здоровье": Борис Корчевников сильно похудел после лечения

Вся страна с замиранием сердца следит за состоянием здоровья Бориса Корчевникова. В конце весны многие обратили внимание на то, как сильно поправился телеведущий. Тогда Корчевников сообщил, что набрал вес из-за сложного и длительного лечения. Теперь же он заметно похудел.

То, как преобразился телеведущий, стало видно на фотографии, которую опубликовал солист "Чай вдвоем" Стас Костюшкин. Он и его супруга Юлия пришли на передачу "Судьба человека", которую ведет Борис Корчевников.

"Огромное спасибо Борису за этот разговор. Мы с Юлей рассказали все как на духу", - гласит комментарий к снимку.

stas_kostyushkin_official Рассказали все как на духу

В свою очередь, Юлия Костюшкина также разместила фото, которое подписала: "Есть еще на нашем телевидении программы, в которых мечтаешь сняться. «Судьба Человека» - одна из них. Рассказали все как на духу и сами теперь с нетерпением будем ждать эфир".

Подписчики стали бурно обсуждать то, как сильно Корчевников похудел. Преображение Бориса обрадовало и воодушевило поклонников. Они нашли в этом хороший знак, мол, телеведущий пошел на поправку. "Хочется низко поклониться Борису за то, что он есть, за то, что так талантлив и любим! Пусть Господь дарует ему здоровье многие годы! Он лучший... Самый душевный", - пишут фолловеры.

Напомним, Борис Корчевников во время эфира своей программы признался, что четыре года назад у него обнаружили доброкачественную опухоль. "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - рассказывал 37-летний ведущий. Борис также сообщил, что после трепанации черепа долго приходил в себя. Он не мог самостоятельно ходить.