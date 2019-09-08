Видео боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье: лучшие моменты с турнира UFC 242

Бой Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье стал главным украшением турнира UFC 242. Он прошел 7 сентября в Абу-Даби. В рамках главного карда турнира прошли пять боев, четыре из которых - с участием спортсменов из команды Хабиба. Все они совместно готовились к турниру в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В этой стране уже давно не проводились соревнования под эгидой UFC. И благодаря такой удачной локации впервые в карьере секундантом Хабиба стал его родной отец и личный тренер - Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб должен был выиграть у американца Порье, чтобы оставить при себе чемпионский пояс, который завоевал в весну 2018 года. Он тогда выиграл у Эла Яквинты. А в октябре победил в четвертом раунде самого Конора Макгрегора. Грозный ирландец уступил, пав от удушающего приема Хабиба.

Таким же был исход и боя Нурмагомедова против Порье. В третьем раунде Хабиб провел удушающий прием и одержал свою 28-ю победу в карьере. Видео боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье дает прекрасно понять, что успех российского бойца UFC был безоговорочным.