Государственное селяви и национальные герои: как встречали освобожденных людей в столицах двух государств

Очень приятно видеть тридцать пять русских политзаключенных на свободе, но нельзя не заметить наше вечное, наше горькое, наше государственное селяви.

В Киеве освобожденных Москвой встречают как национальных героев. Встречает все руководство страны.

В Москве освобожденных Киевом встречает пустота.

Один Кирилл Вышинский, поскольку по статусу почти приравнен к чиновнику, пользуется успехом у нескольких журналистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730683" frameborder="0"></iframe> Зеленский прибыл прямо к трапу самолета, чтобы встретить украинских граждан, освобождённых из заключения в России.

Остальные - дай Бог, чтоб им хотя бы распорядились оформить бумажки в особом порядке, чтобы родина не выслала их обратно.

Печально ли это?

Да не то слово.

Но, с другой стороны, надо трезво понимать, что наш реальный выбор - между политиками, которые все-таки, хоть и нехотя, хоть и преследуя совсем другие цели, но освобождают русских политзаключенных, - и политиками, точнее, пока ещё гражданскими активистами и девочками с самокатом, которые идейно и яростно стоят за то, что русские политзаключенные должны сидеть, поскольку они агрессоры и оккупанты.

И лучшего выбора у нас, боюсь, ещё долго не будет.

Но лучше так, чем никак.

Спасибо, что вернули, - и, главное, спасибо, что вернулись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730638" frameborder="0"></iframe> Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2.

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