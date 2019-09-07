2019-09-07T13:33:33+03:00
Политика

Самолет с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

На борту находятся свыше 30 человек, в числе которых журналист Кирилл Вышинский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве приземлился самолет с освобожденными Украиной россиянами на борту. В салоне находятся свыше 30 человек, в числе которых главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, обвиняемый Киевом в государственной измене.

Сайт kp.ru писал, что лайнер специального летного отряда "Россия" отправился в аэропорт "Борисполь" утром в субботу, 7 сентября. Там его уже дали доставленные из пункта временного содержания заключенные, в числе которых граждане не только РФ, но и ряда других стран.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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