74-летняя жительница Индии родила двойню

Почти сказочная история произошла в индийском штате Андхра-Прадеш. 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двух здоровых девочек. Женщина и ее 80-летний супруг Рая Рао поженились еще в 1962 году. На протяжении полувека пара пыталась завести детей, но безуспешно. Но на старости лет Мангаямма решилась на процедуру искусственного оплодотворения ЭКО и забеременела. Это случилось в январе этого года. Врачи запретили женщине рожать самой и сделали ей кесарево сечение.

- Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако Эрраматти отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла отойти от стресса, пережитого за последние несколько часов, - сообщил журналистам директор клиники, где проходили роды. Кормить грудью дочерей женщина не сможет, детей обеспечат грудным молоком из донорского банка.

А в польском Кракове произошла не менее удивительная история. Женщину на 21-й неделе беременности госпитализировали с подозрением на разрыв аневризмы сосудов головного мозга. В больнице врачи констатировали у пациентки смерть мозга, хотя организм продолжал функционировать. Благодаря этому, медикам удалось сделать так, чтобы ребенок продолжал развиваться в утробе матери. И спустя 56 дней после физической смерти женщины на свет появился здоровый ребенок. Его передали отцу и бабушке с дедушкой.

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