В России существенно увеличилась естественная убыль населения

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-17T14:38:02+03:00

В первые пять месяцев 2019 года смертность почти на 200 тысяч превышает рождаемость

Изменить размер текста: A A

В России подсчитали естественную убыль населения страны за первые пять месяцев текущего года. Результаты эксперты опубликовали на сайте Росстата. Согласно данным, она составила 180,4 тысяч человек. В прошлом году за этот же срок показатель был 147,2 тысячи человек. Это означает, что естественная убыль населения в этом году выросла на 33 тысячи человек.

При этом, как сообщают в ведомстве, с января по май этого года родились 600 тысяч человек, а умерло - 780. Разница впечатляющая и вызывает опасения.

Напомним, что сайт Kp.ru писал о заявлении заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Политик сообщала, что Россия катастрофически теряет население. При этом регионы часто завышали данные о рождаемости. При этом в нынешнем году, за последние десять лет в Москве рождаемость превысила смертность на 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU