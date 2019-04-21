Барановской пришлось оправдываться за связь с Гордоном

Юлия Барановская впервые заговорила о том, какие отношения ее связывают с Александром Гордоном. На этот шаг телеведущая была вынуждена пойти после волны слухов о романе с именитым коллегой.

Юлия Барановская тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Звезда ток-шоу "Мужское/женское" Первого канала не раз намекала, что у нее есть любимый мужчина. Однако ни имени, ни лица избранника никогда не называла и не показывала, еще больше провоцируя домыслы о таинственном женихе.

Это способствовало появлению множества слухов и домыслов. Раньше сплетники приписывали многодетной матери романы с женатым юмористом Максимом Галкиным и солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко.

Теперь же поклонники сватают Барановскую, которая одна воспитывает троих детей, за коллегу по цеху Александра Гордона. Видимо, слухи настолько допекли теледиву, что она решила расставить все точки над "i".

Не секрет, что публике давно не дают покоя теплые отношения Юлии и с Александра. Хрупкая девушка смогла добиться расположения брутального коллеги. Гордон снял Барановскую в своей картине, а недавно пришел на день рождения дочери Юлии. Он тепло поздравил Яну с праздником.

baranovskaya_tv Юля Барановская и Александр Гордон

На днях Барановская опубликовала в блоге снимок. В кадре бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина запечатлена вместе с Гордоном. "Я всегда его очень внимательно слушаю", - оставила она запись под фото.

Поклонники телеведущей моментально отреагировали на пост. "Кажется, вы тайно влюблены друг друга", - предположила одна из обывательниц.

Юлия Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, поспешила ответить на комментарий. "Саша по уши влюблен в свою жену Нозу. И я часто это наблюдаю, когда приезжаю к ним в гости", - пресекла дальнейшую дискуссию Юлия.

baranovskaya_tv На работе

Телезвезда заверила, что ее с Гордоном связывает исключительно дружеские и профессиональные отношения. Александр Гордон счастливо женат в четвертый раз. С супругой Нозой Абдулвасиевой телеведущий живет уже четвертый год и воспитывает двух сыновей, младшему из которых в январе 2019 года исполнилось два года.