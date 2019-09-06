2019-09-06T23:38:19+03:00
Спорт

Настоящий характер, мужики! Россия победила Шотландию 2:1 в гостях, проигрывая по ходу матча

Нам помогли голы Дзюбы и Жиркова, благодаря которым удалось победить в матче отборочного турнира Евро-2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Россия сыграла в Шотландии.Россия сыграла в Шотландии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Свой пятый матч в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года команда России провела в пятницу, 6 сентября, с командой Шотландии в гостях. Поединок на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго стал серединой пути на Евро-2020 для команды Станислава Черчесова. На летние каникулы россияне ушли в позитивном настроении, выиграв суммарно 10-0 у Кипра и Сан-Марино. Первые осенние встречи у россиян - с крепкими шотландцами в гостях и с победителями сборной Шотландии командой Казахстана на стадионе в Калининграде.

Начало встречи - Шотландия забивает гол в ворота сборной России. Фото: REUTERS

Начало встречи - Шотландия забивает гол в ворота сборной России.Фото: REUTERS

Выездной матч против Шотландии для команды России начался неожиданно. После фланговой атаки хозяев поля последовал навес в штрафную сборной России. Мяч наши сначала вынесли, но - не до конца.

Шотландия - Россия 1:0. Макгинн 11 минута..Видео гола Макгинна в ворота сборной России в матче отбора Евро-2020.

Макгинн подобрал мяч и отправил его в сетку ворот сборной России. Вот так на 10-й минуте игры россияне оказались в роли отыгрывающихся. Но это - еще не вечер, у сегодняшней сборной России есть характер.

Артем Дзюба словно наш супермен - забил гол, когда это надо было. Фото: REUTERS

Артем Дзюба словно наш супермен - забил гол, когда это надо было.Фото: REUTERS

За пять минут до конца первого тайма Головин убежал в атаку, влетел в штрафную шотландцев, катнул мяч Дзюбе. Но - попал в ногу защитнику "Ливерпуля" Робертсону.

Шотландия - Россия 1:1, гол Дзюбы, 40 минута.Видео гола Артема Дзюбы в матче Шотландия - Россия 6 сентября 2019

Однако на наше счастье это получился голевой пас на Дзюбу. И он - мощным ударом низом посылает мяч в ворота. Есть к перерыву счет 1:1 и "гол в раздевалку"! Этот гол позволил Дзюбе стать лучшим игроком отборочного турнира Евро-2020 - у капитана нашей команды 6 голов и 2 передачи в 5 матчах отбора.

58-я минута матча - Жирков в падении коленом забивает второй гол шотландцам. Фото: REUTERS

58-я минута матча - Жирков в падении коленом забивает второй гол шотландцам.Фото: REUTERS

Постепенно вся прыть, которая была у шотландцев в начале матча, стала улетучиваться. И нам удалось выйти вперед! На 58-й минуте Головин пролетел по флангу, вновь оказался в штрафной, прострелил прямо на Жиркова, который в падении коленом в борьбе с защитником сборной Шотландии забил второй мяч в ворота наших соперников.

Шотландия - Россия 1:2, 58 минута, гол Жиркова.Видео гола Юрия Жиркова в матче Шотландия - Россия 6 сентября 2019

В 36 лет для Юрия Жиркова выдалась отличная неделя. В воскресенье он забил "Спартаку" на "Открытие Арене", а в пятницу - в ворота сборной Шотландии в матче отбора Евро-2020.

Сборная России в оставшееся время смогла выстоять и зафиксировать победу над командой Шотландии со счетом 2:1. При этом, проявив характер в выездной игре с крепкой шотландской сборной.

Свой следующий матч сборная России сыграет в понедельник 9 сентября. У нас в Калининграде запланирован поединок против команды Казахстана. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. После этой игры наши вновь уйдут на месяц на каникнулы - следующие игры пройдут уже в октябре.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Шотландия - Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин - об УДО Кокорина и Мамаева: Эдик Стрельцов почти семь лет просидел в тюрьме, а потом стал лучшим игроком. И у них все ещё впереди
Об этом экс-премьер, председатель попечительского Совета общества «Динамо» заявил в беседе с обозревателем Александром Гамовым [видео]
Шотландия - Россия 6 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 6 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матчотборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 [видео]
Россия – Аргентина 4 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019
Баскетбол, матч Россия - Аргентина 4 сентября 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч первого группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019
Новости 24
В результате аварии грузового судна на Эльбе погиб один человек
В работе «Википедии» произошел сбой
Путин выразил надежду, что полицейские в короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК
В Бразилии снова оскорбили жену Макрона
В Минфине разработали законопроект новой системы пенсионных накоплений
Первый тайм матча Шотландия - Россия завершился со счетом 1:1. У нас забил Дзюба
Глава министерства иностранных дел Швеции объявила об уходе в отставку
Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводков в Приамурье
"Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту отстыковался от МКС
В отношении компании Facebook начали антимонопольное расследование
Врачи опровергли миф о вреде соли для здоровья
Матч Россия - Шотландия: Дзюба, Головин и Фернандес выйдут с первых минут на игру отбора Евро-2020
"Взяла и стул и начала громко кричать на преступника": Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника
Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный
Симоньян рассказала о том, кому помогает проект RT "Дальше действовать будем только мы"
"Божественный ящер" обнаружен учеными в Японии
Глава Пентагона заявил, что Россия и Китай хотят нарушить мировой порядок
В США обнаружили причину вспышки заболеваний среди вейперов