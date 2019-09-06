Настоящий характер, мужики! Россия победила Шотландию 2:1 в гостях, проигрывая по ходу матча

Свой пятый матч в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года команда России провела в пятницу, 6 сентября, с командой Шотландии в гостях. Поединок на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго стал серединой пути на Евро-2020 для команды Станислава Черчесова. На летние каникулы россияне ушли в позитивном настроении, выиграв суммарно 10-0 у Кипра и Сан-Марино. Первые осенние встречи у россиян - с крепкими шотландцами в гостях и с победителями сборной Шотландии командой Казахстана на стадионе в Калининграде.

Начало встречи - Шотландия забивает гол в ворота сборной России.Фото: REUTERS

Выездной матч против Шотландии для команды России начался неожиданно. После фланговой атаки хозяев поля последовал навес в штрафную сборной России. Мяч наши сначала вынесли, но - не до конца.

Шотландия - Россия 1:0. Макгинн 11 минута..Видео гола Макгинна в ворота сборной России в матче отбора Евро-2020.

Макгинн подобрал мяч и отправил его в сетку ворот сборной России. Вот так на 10-й минуте игры россияне оказались в роли отыгрывающихся. Но это - еще не вечер, у сегодняшней сборной России есть характер.

Артем Дзюба словно наш супермен - забил гол, когда это надо было.Фото: REUTERS

За пять минут до конца первого тайма Головин убежал в атаку, влетел в штрафную шотландцев, катнул мяч Дзюбе. Но - попал в ногу защитнику "Ливерпуля" Робертсону.

Шотландия - Россия 1:1, гол Дзюбы, 40 минута.Видео гола Артема Дзюбы в матче Шотландия - Россия 6 сентября 2019

Однако на наше счастье это получился голевой пас на Дзюбу. И он - мощным ударом низом посылает мяч в ворота. Есть к перерыву счет 1:1 и "гол в раздевалку"! Этот гол позволил Дзюбе стать лучшим игроком отборочного турнира Евро-2020 - у капитана нашей команды 6 голов и 2 передачи в 5 матчах отбора.

58-я минута матча - Жирков в падении коленом забивает второй гол шотландцам.Фото: REUTERS

Постепенно вся прыть, которая была у шотландцев в начале матча, стала улетучиваться. И нам удалось выйти вперед! На 58-й минуте Головин пролетел по флангу, вновь оказался в штрафной, прострелил прямо на Жиркова, который в падении коленом в борьбе с защитником сборной Шотландии забил второй мяч в ворота наших соперников.

Шотландия - Россия 1:2, 58 минута, гол Жиркова.Видео гола Юрия Жиркова в матче Шотландия - Россия 6 сентября 2019

В 36 лет для Юрия Жиркова выдалась отличная неделя. В воскресенье он забил "Спартаку" на "Открытие Арене", а в пятницу - в ворота сборной Шотландии в матче отбора Евро-2020.

Сборная России в оставшееся время смогла выстоять и зафиксировать победу над командой Шотландии со счетом 2:1. При этом, проявив характер в выездной игре с крепкой шотландской сборной.

Свой следующий матч сборная России сыграет в понедельник 9 сентября. У нас в Калининграде запланирован поединок против команды Казахстана. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. После этой игры наши вновь уйдут на месяц на каникнулы - следующие игры пройдут уже в октябре.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Шотландия - Россия.