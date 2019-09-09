«Поцелуи в прямом эфире»: Собчак заработает на своей свадьбе миллионы

Свадьба 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего режиссёра Константина Богомолова грядёт в пятницу, 13-го сентября.

Как уже писала «КП», пара позвала 300 гостей. Будет живая музыка и некое театрализованное шоу, которое придумали жених и невеста.

Поскольку за праздничный банкет Собчак и Богомолов расплачиваются на бартерной основе (реклама компании, предоставляющей площадку для свадьбы и деликатесные закуски, размещается в соцсетях), на грядущей неделе у пары планируются съёмки в двух телевизионных проектах, где можно поблагодарить спонсоров.

Например, в «Вечернем Урганте» и в одном из скандальных ток-шоу (но уже на другом канале).

Плюс ко всему камера скандального ток-шоу будет присутствовать и на самой свадьбе, чтобы на следующий день показать самые яркие моменты торжества на федеральном канале.

Свадьба 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего режиссёра Константина Богомолова грядёт в пятницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения и Константин, видимо, нашли возможность заработать на семейном празднике.

— Обычно гонорар Ксении Собчак на скандальных ток-шоу составляет не менее 1 миллиона рублей, — рассказывает «КП» телевизионный продюсер Алина Красная. — Думаю, за свадьбу она могла попросить 5 миллионов рублей. Хотя, учитывая эксклюзивность события и интерес к нему, возможно, Собчак и Богомолов заработали в два раза больше.

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