"Есть в этом какая-то безысходность": Ксения Собчак высказалась о свадьбе по залету

Ксения Собчак решила расставить все точки над i и впервые прокомментировала слухи о своей беременности. Возлюбленная Константина Богомолова ответила в свойственной ей манере.

Первые сообщения о том, что Ксения Собчак якобы ждет ребенка от Константина Богомолова появились в середине минувшего лета. Сплетники утверждали, мол, именно интересное положение телеведущей и стало поводом к скорой свадьбе. Сообщалось, что торжественная церемония бракосочетания должна состояться 13 сентября.

Некоторое время назад светская журналистка Евгения Милова написала в соцсети, что свадьба по залету - это старомодно: "Если бы Ксения Собчак и Константин Богомолов женились, извините, «по залету» - это было бы очень несовременно, а они вообще люди прогрессивные".

На ее сообщение незамедлительно отреагировала Ксения Собчак: "Ну вот хоть кто-то меня хорошо знает, Жень. Свадьбы по залету - это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность".

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В августе во время одного из интервью режиссер заявил, что очень дорожит отношениями с любимой женщиной и назвал ее своей будущей женой: "К счастью, моя будущая жена - не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие. Но я ничего не исключаю. Ксения суперталантлива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская карьера развивалась. И я был бы счастлив в этом участвовать".