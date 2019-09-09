«Просьба не переводить деньги в помощь старикам и животным»: опубликован список желаемых подарков на свадьбу Богомолова и Собчак

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая состоится в пятницу, 13 сентября, - самое обсуждаемое событие последних недель. Обыватели гадают - беременна Собчак или нет, где и в каком платье пойдет под венец, во сколько молодым обойдется торжество… Судя по всему, будущие супруги строго-настрого предупредили гостей не распространяться о подробностях церемонии, поэтому вся информация публикуется со ссылкой на анонимные источники.

А сегодня появились первые документальные подтверждения: интернет-ресурс «Модные хроники Злой Киски» опубликовал видео-приглашение от молодоженов и фрагмент их вишлиста — списка желаемых подарков. Говорят, большинство пунктов в нем — мебель и предметы интерьера в новый загородный дом Ксении. Как видно из списка, под номерами 113-120 значатся банные принадлежности: халаты мужские, женские и универсальные стоимостью от 14 600 до 35 900 рублей, а также полотенца — от 6300 до 18 100 за штуку.

В видеоприглашении молодожены проявили креатив: «Священный союз, пятница 13-ое. К и К (вторая буква перевернута в обратную сторону, видимо, имеется ввиду Ксения и Константин. - Ред.) приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Дресс-код: одевайтесь со вкусом». А бегущей строкой — объявление то ли в шутку, то ли всерьез: «Если вместо подарка молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого!».

Фрагмент вишлиста — список желаемых подарков

«Комсомольская правда» попыталась связаться с организатором торжества, чей номер указан в приглашении, однако, на звонок никто не ответил.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Делать видеоприглашение на свадьбу стало очень модно, - комментирует организатор многих звездных свадеб Анна Городжая. - Сейчас даже записывают целые фильмы с молодоженами в главных ролях. Кроме того, часто жених и невеста создают сайт под свою свадьбу, где рассказывают детали торжества, требования к дресс-коду, прописывают желаемые подарки в вишлисте, а после вывешивают там фото и видео. Это очень удобно: все гости после регистрации на сайте получают код доступа и могут легко найти и скачать нужные материалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/720116" frameborder="0"></iframe> Собчак и Богомолов почти поцеловались.

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