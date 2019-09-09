2019-09-09T17:43:57+03:00
Звезды

"Почему я должна ездить на "Жигулях" и жить с альфонсом?": Волочкова рассказала, кто оплачивает её роскошную жизнь

Балерина была откровенна на встрече с читателями
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments1
Балерина призналась, что несколько лет жила с альфонсомБалерина призналась, что несколько лет жила с альфонсомФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Анастасия Волочкова сейчас посвящает свои будни встрече с читателями своей новой книги "Плата за успех". Отвечая на вопрос из зала, почему она выставляет свой роскошный дом в Инстаграме, балерина призналась, что несколько лет жила с альфонсом.

Такую характеристику Анастасия дала своему бывшему мужу и отцу своей дочери Ариадны Игорю Вдовину, который десять лет назад занял у неё три миллиона долларов и не отдал.

- Я заслужила эти белые розы, поклонников, подарки в виде "Майбахов". Но эти подарки делал мне не мой бывший муж, а другие благородные мужчины, - призналась поклонникам Анастасия Волочкова.

- Когда несколько лет назад ограбили мой съёмный дом, никто меня не пожалел, все сказали: "Так ей и надо, она живёт в роскоши!" А в какой роскоши я жила? Отец моей дочери Игорь Вдовин так и не купил нам дом. Мы с дочкой жили в съёмном доме, где ни охраны, ни сигнализации не было. Этого я никогда не прощу своему бывшему мужу. Потом было нанято это ограбление и нападение на моего ребёнка.

Волочкова живет в собственном особняке в 850 метров Фото: Личный Архив

Волочкова живет в собственном особняке в 850 метровФото: Личный Архив

А сейчас я живу в собственном особняке в 850 метров, с гостевым домом, баней. Бывший муж мне ни копейки денег не дает, все расходы на мне. И люди моей независимости тоже мне не могут простить. Почему я должна скрывать свой достаток и ездить на "Жигулях"? Я никогда не зависела от мужчин. Это у меня бывший муж забрал все деньги. Я его сделала великим публичным человеком, все думали, что он бизнесмен.

Подождите, люди, вы думали, что я только с богачами живу и всех обираю? Так я правду вам скажу. Вдовин - альфонс! А я всю жизнь это скрывала. И дом купила на собственные деньги. Я знаю, что такое жить в бедности. Знаю, что такое спать на одной кровати с бабушкой инвалидом и ухаживать за больным человеком. Такое было в моем детстве. Так что жизнь в роскоши я заслужила.

По слова артистки, несмотря на то, что бывший муж не вернул ей деньги, она старается не впадать в депрессию.

По слова артистки, несмотря на то, что бывший муж не вернул ей деньги, она старается не впадать в депрессию Фото: Личный архив

По слова артистки, несмотря на то, что бывший муж не вернул ей деньги, она старается не впадать в депрессиюФото: Личный архив

- Я стойкий человек, поэтому стараюсь любое событие воспринимать с позитивом. Деньги Вдовину придётся вернуть, - говорит Анастасия.

- Про моих мужчин (не про Вдовина, конечно) мне приятно вспоминать. Мужчины меня любят за мою искренность, сексуальность, за стройность моего тела. А этот альфонс Вдовин способен только любовниц одаривать за мой счёт.

Волочкова рассказала, кто оплачивает её роскошную жизнь.Мария РЕМИЗОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасия Волочкова откровенно рассказала о "катастрофическом расставании" с любимым

43-летняя балерина поделилась сокровенным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ФАС: запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафакта
Миллион верующих собрались на мессу Папы Римского на Мадагаскаре
Британский парламент официально приостановил работу
В Самарской области 55 школ получат пианино за счет федерального бюджета
Матвиенко заявила. что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельность
Лавров и Шойгу ответили на призыв главы Пентагона к России быть «нормальной страной»
Шойгу: Ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не задерживать иранские танкеры
Кремль: обмен между Украиной и РФ дает повод для оптимизма
Тайфун «Факсай» повредил крупнейшую в Японии солнечную станцию
В Раде выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности за переговоры с РФ
Напавшему на Памфилову предъявлено обвинение в разбое
Лавров выразил надежду на улучшение отношений с Украиной
Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтов
Бой Хабиба с Порье установил телерекорды
Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны «Единой Россией»
Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
В Госдуме предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи
Миллер рассказал Путину когда заработает "Сила Сибири"
В Череповце началось строительство судостроительного завода
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»