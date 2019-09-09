"Почему я должна ездить на "Жигулях" и жить с альфонсом?": Волочкова рассказала, кто оплачивает её роскошную жизнь

Анастасия Волочкова сейчас посвящает свои будни встрече с читателями своей новой книги "Плата за успех". Отвечая на вопрос из зала, почему она выставляет свой роскошный дом в Инстаграме, балерина призналась, что несколько лет жила с альфонсом.

Такую характеристику Анастасия дала своему бывшему мужу и отцу своей дочери Ариадны Игорю Вдовину, который десять лет назад занял у неё три миллиона долларов и не отдал.

- Я заслужила эти белые розы, поклонников, подарки в виде "Майбахов". Но эти подарки делал мне не мой бывший муж, а другие благородные мужчины, - призналась поклонникам Анастасия Волочкова.

- Когда несколько лет назад ограбили мой съёмный дом, никто меня не пожалел, все сказали: "Так ей и надо, она живёт в роскоши!" А в какой роскоши я жила? Отец моей дочери Игорь Вдовин так и не купил нам дом. Мы с дочкой жили в съёмном доме, где ни охраны, ни сигнализации не было. Этого я никогда не прощу своему бывшему мужу. Потом было нанято это ограбление и нападение на моего ребёнка.

Волочкова живет в собственном особняке в 850 метровФото: Личный Архив

А сейчас я живу в собственном особняке в 850 метров, с гостевым домом, баней. Бывший муж мне ни копейки денег не дает, все расходы на мне. И люди моей независимости тоже мне не могут простить. Почему я должна скрывать свой достаток и ездить на "Жигулях"? Я никогда не зависела от мужчин. Это у меня бывший муж забрал все деньги. Я его сделала великим публичным человеком, все думали, что он бизнесмен.

Подождите, люди, вы думали, что я только с богачами живу и всех обираю? Так я правду вам скажу. Вдовин - альфонс! А я всю жизнь это скрывала. И дом купила на собственные деньги. Я знаю, что такое жить в бедности. Знаю, что такое спать на одной кровати с бабушкой инвалидом и ухаживать за больным человеком. Такое было в моем детстве. Так что жизнь в роскоши я заслужила.

По слова артистки, несмотря на то, что бывший муж не вернул ей деньги, она старается не впадать в депрессию.

По слова артистки, несмотря на то, что бывший муж не вернул ей деньги, она старается не впадать в депрессиюФото: Личный архив

- Я стойкий человек, поэтому стараюсь любое событие воспринимать с позитивом. Деньги Вдовину придётся вернуть, - говорит Анастасия.

- Про моих мужчин (не про Вдовина, конечно) мне приятно вспоминать. Мужчины меня любят за мою искренность, сексуальность, за стройность моего тела. А этот альфонс Вдовин способен только любовниц одаривать за мой счёт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731076" frameborder="0"></iframe> Волочкова рассказала, кто оплачивает её роскошную жизнь.Мария РЕМИЗОВА

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