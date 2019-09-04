Анастасия Волочкова откровенно о "катастрофическом расставании" с любимым

Анастасия Волочкова почти год живет с таинственным мужчиной. И, кажется, представлять публике любимого человека не намерена. По словам балерины, тому есть веские причины.

"Мы просто реально хотим сохранить нашу радость и наше уединение в тайне, потому что счастье любит тишину", - рассказала Анастасия Волочкова. Балерина следует этому постулату, так как не скрывает - в ее жизни были времена, когда ей хотелось всем кричать о своем счастье.

И она это делала. "Обжигалась на том, что когда я давала людям понять, с кем я живу, это никогда не оборачивалось, вы знаете, настоящим счастьем", - цитирует ее "Пятый канал".

volochkova_art Анастасия Волочкова и ее белые розы

Наученная горьким опытом звезда стала с годами мудрее. Она не скрывает, что со своим мужчиной вместе уже почти 11 месяцев. Влюбленные души не чают друг в друге.

Они месяц провели в разлуке из-за двухнедельной поездки Анастасии в Грецию и командировки ее любимого. Волочкова чуть с ума не сошла: "Это для меня было катастрофическое расставание, потому что все десять месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели".

volochkova_art Всем свойственно ошибаться, но вера в победу в моем случае всегда безукоризненна

Она попросила не переживать за ее личную жизнь, заверив, что у нее все хорошо. "У меня все реально все в порядке, это первое. Во-вторых, я не могу без любви. Ну, как вы можете себе представить, чтобы я была одна? Это невозможно вообще в принципе в моей жизни", - заключила Анастасия Волочкова.