2019-09-04T23:54:14+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова откровенно о "катастрофическом расставании" с любимым

43-летняя балерина поделилась сокровенным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/volochkova_art/Фото: instagram.com/volochkova_art/
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Анастасия Волочкова почти год живет с таинственным мужчиной. И, кажется, представлять публике любимого человека не намерена. По словам балерины, тому есть веские причины.

"Мы просто реально хотим сохранить нашу радость и наше уединение в тайне, потому что счастье любит тишину", - рассказала Анастасия Волочкова. Балерина следует этому постулату, так как не скрывает - в ее жизни были времена, когда ей хотелось всем кричать о своем счастье.

И она это делала. "Обжигалась на том, что когда я давала людям понять, с кем я живу, это никогда не оборачивалось, вы знаете, настоящим счастьем", - цитирует ее "Пятый канал".

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Анастасия Волочкова и ее белые розы
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Наученная горьким опытом звезда стала с годами мудрее. Она не скрывает, что со своим мужчиной вместе уже почти 11 месяцев. Влюбленные души не чают друг в друге.

Они месяц провели в разлуке из-за двухнедельной поездки Анастасии в Грецию и командировки ее любимого. Волочкова чуть с ума не сошла: "Это для меня было катастрофическое расставание, потому что все десять месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели".

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Всем свойственно ошибаться, но вера в победу в моем случае всегда безукоризненна
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Она попросила не переживать за ее личную жизнь, заверив, что у нее все хорошо. "У меня все реально все в порядке, это первое. Во-вторых, я не могу без любви. Ну, как вы можете себе представить, чтобы я была одна? Это невозможно вообще в принципе в моей жизни", - заключила Анастасия Волочкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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