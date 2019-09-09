Константин Богомолов накануне свадьбы с Ксенией Собчак: «Я вам дам еще один повод возмутиться»

Встреча с Константином Богомоловым, не только режиссером, но и автором сочинения «Так говорил Богомолов», состоялась на книжной ярмарке, которая завершилась вчера. Журналисты примчались, чтобы узнать подробности его предстоящей свадьбы с ведущей Ксенией Собчак. Она пройдет в ближайшую пятницу — 13 сентября. Но Богомолов разочаровал. Максимум, что удалось из него выудить на личную тему, так это глубокомысленное признание: «Любовь для меня — это все в жизни». Но кое-что он о себе все-таки рассказал.

О претенциозном названии книжки «Так говорил Богомолов»

- У меня имидж наглого, офигевшего, самовлюбленного человека. Я не стану разочаровывать людей, думающих таким образом. Отсюда и название книжки. Нате, пожалуйста, кормитесь этим, я вам дам еще один повод возмутиться или сказать: «Богомолов совсем сбрендил». Претенциозен любой выход на публику со своим интимным творчеством, например, с книжкой. Так давайте поиграемся в это.

Режиссер не намерен развенчивать свой имидж офигевшего и самовлюбленного человекаФото: Татьяна ЗИМНЯЯ

О нецензурщине и обнаженке.

- У меня в спектаклях почти нет нецензурной лексики. Во всяком случае, в тех спектаклях, которые я ставлю в России. Пару раз разные словечки проскальзывали еще до «закона о запрете мата» (изменения в федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации» вступили в силу пять лет назад — Ред.). В Латвии я ставил спектакль, где присутствовала нецензурная лексика.

Это иллюзия, что у меня много обнаженных тел в спектаклях, что есть матерная лексика. На самом деле я всего пару раз обнажал человека на сцене и до закона «о запрете мата» в моих спектаклях несколько раз говорили плохие слова. А после закона – ни-ни, не придерётесь.

Правда актер Александр Збруев хотел сказать что-нибудь эдакое в моем спектакле «Борис Годунов» в театре «Ленком». Прямо рвался проявить инициативу, говорил, что потом сам заплатит штраф. Но слава Богу, мы ему не позволили.

О моментах счастья

Когда все домашние засыпают, тогда я могу урвать несколько часов для того, чтобы сесть за компьютер. Когда мир просыпается, очень жаль тратить на это свою жизнь, которая безусловно гораздо интересней сидения у компьютера или в репетиционном зале. Когда ты идешь по улице, катишься на самокате, сидишь в кафе — вот от этого надо получать кайф.

Я живу в сильной эмоциональной раскачке: от эйфории до депрессии. Вечер бывает офигительным, а утро – ужасным. Для меня это нормально. Я легко перехожу от безысходности к счастью.

Я не умею ни конфликтовать дольше 5 минут, ни обижаться дольше 5 минут. И страдать долго не умею. Потому что это противоречит жизни. А жизнь я очень люблю.

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