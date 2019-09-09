Звезды худеют по-модному: Юлия Меньшова ест раз в день, а Филипп Киркоров и Екатерина Андреева на фастинг-диете

Знаменитости на диете круглый год, так как на работе им нужно всегда быть в форме, а камера добавляет на телеэкране минимум 4 кг. Поэтому артисты и телеведущие в жизни должны быть очень худыми, чтобы в наших телевизорах быть просто худыми. Вот они и худеют круглыми сутками, совершенствуя раз от раза свои диеты. Рассказываем о новых звездных способах похудения.

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева соблюдает принципы модной у звезд фастинг-диетыФото: Instagram.com

Телеведущая соблюдает принципы модной у звезд фастинг-диеты. Это - интервальное голодание: человек выбирает удобную для себе схему питания, ориентируясь на то, сколько часов без пищи он может спокойно обходиться.

«В Москве я ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем. Потому завтрак - мой любимый приём пищи. А система голодания по 16 часов в день (включая 8 часов сна, что значительно облегчает «ничегонеедение») называется Fasting - 16/8. И это точно хорошо! Проверено на себе!» - объясняет Екатерина Андреева.

Правда во время путешествий она нарушает этот график приема пищи и свою диету, основанную на принципах ЗОЖ. А в обычном режиме часы приема пищи у Андреевой расписаны так: завтрак в 11 часов, обед - в 15, а ужин в 19 часов. Или завтрак - в 10 часов, обед - в 14 обед, а ужин в 18.

Считается, что за то продолжительное время, что организм «голодает», он интенсивно избавляется от шлаков и токсинов, а также при интервальном голодании быстрее сжигаются жировые запасы.

Подобную диету можно пробовать только после консультации с врачом, так как 3-разовое питание запрещено при некоторых проблемах со здоровьем.

Филипп Киркоров

После летних гастролей и фестивалей Филипп Киркоров предстал перед журналистами с обновленной фигуройФото: Михаил ФРОЛОВ

После летних гастролей и фестивалей Филипп Киркоров предстал перед журналистами с обновленной фигурой - певец похудел и пребывает в отличной форме. На премьере фильма «Жара» Киркоров рассказал о том, как «держит форму»: «Не ем после 6 вечера. А на следующий день приём пищи у меня не раньше чем в 12 дня. Отказался от газировки, шоколадок. Жизнь нам дана один раз, и, конечно, питание - один из ее прекрасных моментов. Но ради профессии рот приходится «зашить».

Юлия Меньшова

Телеведущая Юлия Меньшова сейчас такая же стройная, как в юностиФото: Instagram.com

Телеведущая сейчас такая же стройная, как в юности. И это не случайно - просто она часто ест один раз в день. Юлия никому не рекомендует повторять ее эксперименты, просто объясняет, как устроен ее график питания.

«Я немного ем в принципе. И почти не ем мучное, сахар и сливочное масло. С годами удерживать вес можно только серьезными ограничениями и физической нагрузкой. Спорт ненавижу, поэтому - йога, - делится секретами стройной фигуры Юлия Меньшова. - Я ем чаще всего один раз в сутки. Редко два. Но это мой индивидуальный ритм, сложившийся в течении жизни».

Меньшова рассказывала «КП», что утром не ест: «Я вообще не завтракаю. Пью кофе с молоком, и часов до 3 дня ничего не ем. Не потому что это какая-то диета, а потому что так устроен мой организм, вероятно. С утра я вообще не хочу есть». Всем бы такой аппетит!

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