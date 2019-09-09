Новые губернаторы России: Они играют в кино, устраивают разносы чиновникам и спасают бездомных кошек
В России 8 сентября выбирали руководителей 17 регионов.
В 16 из них прошло прямое голосование. А в Ингушетии главу региона выбрал местный парламент - им стал Махмуд-Али Калиматов, бывший прокурор, временно исполнявший обязанности руководителя республики.
Махмуд-Али Калиматов. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
На остальных губернаторских выборах также победили кандидаты, уже управлявшие регионами с приставкой «и. о.». Теперь они - полноценные главы областей, краев и республик.
Причем все они победили уже в первом туре, сразу набрав больше половины голосов избирателей. Так кто же они? Что известно о новых начальниках российских территорий?
Санкт-Петербург
Александр Беглов (набрал 65% голосов) - ему 63 года. Он восьмой, младший ребенок в семье. По образованию - строитель. В 2009-м возглавил Совет по делам казачества, опубликовал 41 научную работу, посвященную быту, культуре и экономике казаков. В январе, будучи и. о. губернатора, устроил подчиненным разнос за плохую уборку снега в Петербурге и предложил раздавать главам районов лопаты со своим именем, чтобы они помогали коммунальщикам.
Александр Беглов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Курская область
Роман Старовойт (набрал 81% голосов) - 47 лет. В регионе Старовойта уже прозвали Ironman (Железный человек) за участие в соревнованиях по триатлону. Он прошел 180 км на велосипеде и марафон бегом, а также 3,8 км вплавь в 2018 году в Барселоне, где проходили соревнования. Старовойт родился в Курске, но рос в Питере. Учился в Московском университете МВД. Работал замом министра транспорта России.
Роман Старовойт.Фото: Светлана ВОЛКОВА
Республика Алтай
Олег Хорохордин (набрал 59% голосов) - 47 лет. Родился в селе Глушинка. В 90-х работал слесарем-ремонтником второго разряда на Алтайском моторном заводе. Отслужил в армии. Затем от рядового сотрудника торгового дома «Алтайэнергострой» дошел до его директора. В 2002 году стал советником аппарата полпреда Президента РФ в Центральном федеральном округе. С 2012 по 2019 год работал в совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС».
Олег Хорохордин. Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай
Липецкая область
Игорь Артамонов (набрал 67,29% голосов) - 52 года, бывший топ-менеджер Сбербанка, активный блогер и любитель играть на саксофоне. С людьми общается не только на личных приемах, но и в своем аккаунте в Инстаграме, где вдобавок проводит конкурсы среди подписчиков.
Игорь Артамонов.
Курганская область
Вадим Шумков (набрал 81% голосов) - 48 лет, ранее работал в правительстве Тюменской области. В исследовании Центра политической конъюнктуры (2019 год) Шумков назван «жестким и бескомпромиссным антикризисным менеджером» и самым жестким из действующих врио губернаторов регионов России.
Вадим Шумков. Фото: kremlin.ru
Волгоградская область
Андрей Бочаров (набрал 77% голосов) - 49 лет. Бывший военный, полковник, Герой России. Когда 5 лет назад пришел управлять областью, Дмитрий Медведев даже пообещал ему вторую Звезду Героя, если он поднимет регион с колен. За это время губернатор успел пережить покушение - его дом пытались поджечь. А в заговоре подозревается - ни много ни мало - теперь уже бывший главный следователь области - генерал Михаил Музраев.
Андрей Бочаров.
Астраханская область
Игорь Бабушкин (набрал 76% голосов) 49 лет, полковник запаса. Придя в Астраханскую область всего 3 месяца назад, отправил под следствие сразу трех местных министров и еще пару десятков чиновников. Кстати, именно он, боец спецподразделения «Альфа», охранял Владимира Путина в далеком августе 1999-го во время поездки в Дагестан после победы над бандами Басаева и Хаттаба.
Игорь Бабушкин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Республика Башкортостан
Радий Хабиров (набрал 82% голосов) - 55 лет. Долгое время работал в администрации Президента России, затем 2 года был мэром подмосковного Красногорска. «Здесь вам не Техас!» - это реакция на состояние общественного транспорта Уфы, где царил хаос. У Хабирова образ жесткого начальника, который устраивает разносы чиновникам. И этот образ, судя по итогам голосования, народу понравился.
Радий Хабиров.Фото: Рустем АХУНОВ
Забайкальский край
Александр Осипов (набрал 89% голосов) - 49 лет. Отличился тем, что заплакал, когда не смог помочь расселению нуждающейся забайкальской семьи. А с чиновниками, наоборот, ведет себя жестко, устраивая им разносы и увольнения. Этот образ и помог Осипову набрать столь высокий процент на выборах.
Александр Осипов. Фото: пресс-служба Кремля
Мурманская область
Андрей Чибис (набрал 60% голосов) - 40 лет. Выпускник «Школы губернаторов». О всех своих передвижениях рассказывает в соцсетях. Уже вернул на прилавки портового Мурманска доступную рыбу, лично заходит в рыбные лавки как тайный покупатель. Забрал в «белый дом» бездомного кота, которого хотели усыпить.
Андрей Чибис. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
Сахалинская область
Валерий Лимаренко (набрал 56% голосов) - 58 лет. По профессии инженер-механик. Пошел по стопам отца, тот был военным летчиком, а дед работал на авиазаводе. До губернаторства Лимаренко работал в «Росатоме». Курировал помощь Японии после аварии на «Фукусиме-1». В Нижнем Новгороде, где жил раньше, построил храм Серафима Саровского. Играет на аккордеоне и гитаре.
Валерий Лимаренко. Фото: facebook.com/valery.limarenko
Оренбургская область
Денис Паслер (набрал 66% голосов) - 40 лет, до этого работал премьером Свердловской области. Шефствует над взрослой и детской футбольными командами. Сам играет в футбол и занимается спортивным плаванием.
Денис Паслер.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ставропольский край
Владимир Владимиров (набрал 80% голосов) - 43 года, он возглавляет Ставрополье с 2014 года. Стал первым главой региона в России, который прошел проверку на детекторе лжи. Прибор показал - губернатор в коррупции не замешан.
Владимир Владимиров.Фото: Александр ГЛУЗ
Челябинская область
Алексей Текслер (набрал 69% голосов) - 46 лет. До прихода в Челябинскую область был первым замом министра энергетики России. «Челябинская область похожа на квартиру, которая давно ждет ремонта: мебель покосилась, из окна дует, обои по углам отклеились», - считает новый губернатор. Ему теперь и ремонт начинать.
Алексей Текслер.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вологодская область
Олег Кувшинников (набрал 61% голосов) - 54 года, работал главным инженером в компании «Северсталь», кандидат в мастера спорта по хоккею. Возглавлял рейтинг самых общительных с журналистами губернаторов России. В соцсетях публикует все новости с совещаний и делится планами.
Олег Кувшинников.
Республика Калмыкия
Бату Хасиков (набрал 83% голосов) - 39 лет. Чемпион мира по кикбоксингу, известный под прозвищем Хан Батый. Снимался в фильмах «Бой с тенью 2: Реванш», «Бой с тенью 3D: Последний раунд», «Красные горы» и «Воин». По образованию педагог. Работал милиционером. Ушел в политику, став сенатором. А теперь губернатор.
Бату Хасиков. Фото: соцсети, личная страница
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