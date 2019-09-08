2019-09-08T21:47:16+03:00
Политика

В России выбрали новых «старых» губернаторов

Большую часть свободных мест глав администраций Субъектов Федерации заняли кандидаты от власти
Александр ГРИШИН@orgstruk
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В России выбрали новых «старых» губернаторовВ России выбрали новых «старых» губернаторовФото: Олег ЗОЛОТО
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В воскресенье 8 сентября практически по всей России прошли выборы самого разного уровня. В четырех одномандатных округах Новгородской, Свердловской и Орловской областей и Хабаровского края на освободившиеся 4 места избиратели голосовали за новых депутатов Государственной Думы.

Полномочия четверых депутатов были прекращены досрочно.

Двое - Николай Ковалев и Александр Коровников - умерли, а еще двое - Сергей Фургал и Сергей Бидонько - перешли на другую работу. Фургал стал губернатором Хабаровского края, а Бидонько – вице-губернатором Свердловской области. На каждое из освободившихся претендовали от 7 до 10 кандидатов. В том числе, в Свердловской области знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин. К сожалению, имена победителей этих довыборов станут известны уже после подписания номера газеты.

Еще в первой половине дня подавляющим большинством голосов депутатов республиканского парламента (27 голосов из 31 депутата - 87%) главой Республики Ингушетия был избран 60-летний Махмуд-Али Макшарипович Калиматов, временно исполнявший обязанности руководителя республики с 26 июня нынешнего года.

Что касается глав администраций других Субъектов Федерации, то пока можно с уверенностью говорить лишь о том, что врио губернатора Сахалинской области (с 7 декабря 2018-го) Валерий Лимаренко одержал убедительную победу над своим конкурентом. По результатам обработки свыше 80% голосов можно сказать, что его видят своим губернатором более 60% проголосовавших избирателей.

С большой вероятностью победу одержал и действующий врио губернатора Забайкальского края (с 25 октября 2018-го) 49-летний Александр Осипов. Хотя было обработано около трети бюллетеней, его преимущество было настолько убедительным (свыше 92% голосов), что потребуется чудо, дабы остановить его.

В любом случае можно констатировать, что победили те кандидаты, которые уже руководили регионом, пусть и в ранге временных губернаторов.

Кого выбрали?

Кого выбрали?

ИСТОЧНИК KP.RU

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