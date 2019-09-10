Даниил Медведев заработал больше Дзюбы

В воскресенье в США завершился очередной турнир «Большого шлема» US Open. Даниил Медведев в зрелищном финале уступил Рафаэлю Надалю, но продемонстрировал игру высочайшего уровня. US Open — один из самых высокооплачиваемых турниров в мире. Одно успешное соревнование многим игрокам обеспечивает несколько лет беззаботной жизни.

Даниил Медведев за выход в финал заработал практически 2 миллиона долларов. Впрочем, не стоит сразу завидовать российскому теннисисту. На выходе сумма уменьшится больше чем в два раза. Во-первых, налоги съедят около тридцати процентов дохода, во-вторых, 19 тысяч придется выложить за штрафы, полученные в ходе турнира. Не забываем и про огромную команду. Тренеры и физиотерапевты с Даниилом также работают не только из-за любви к профессии.

В любом случае прямо сейчас — Медведев становится одним из самых обеспеченных теннисистов, если брать доходы на корте. За 2019 год россиянин суммарно заработал свыше пяти миллионов долларов. Для сравнения — за всю карьеру до этого - меньше трех миллионов.

Пока Медведев — четвертый по официальным заработкам в мужском туре. Впереди только легендарная тройка Федерер, Надаль, Джокович.

Если до легенд Даниил пока не достал, то российских футболистов обошел с запасом. Самый высокооплачиваемый игрок в нашей стране Артем Дзюба по контракту получает около 3,6 миллионов евро.

Если же переводить в рубли, то Медведев только за 2019 год он пополнил свой счет примерно на 350 миллионов…

Рейтинг теннисистов по заработанным призовым в 2019 году

1. Рафаэль Надаль 11,926,883 $

2. Новак Джокович 9,408,839 $

3. Роджер Федерер 6,325,783 $

4. Даниил Медведев 5,293,699 $

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