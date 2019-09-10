2019-09-10T16:08:27+03:00
Спорт

Даниил Медведев заработал больше Дзюбы

Теннисист постепенно становится одним из самых высокооплачиваемых спортсменов России
Георгий ШАКОВ
Поделиться:
Даниил Медведев за выход в финал заработал практически 2 миллиона долларов.Даниил Медведев за выход в финал заработал практически 2 миллиона долларов.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье в США завершился очередной турнир «Большого шлема» US Open. Даниил Медведев в зрелищном финале уступил Рафаэлю Надалю, но продемонстрировал игру высочайшего уровня. US Open — один из самых высокооплачиваемых турниров в мире. Одно успешное соревнование многим игрокам обеспечивает несколько лет беззаботной жизни.

Даниил Медведев за выход в финал заработал практически 2 миллиона долларов. Впрочем, не стоит сразу завидовать российскому теннисисту. На выходе сумма уменьшится больше чем в два раза. Во-первых, налоги съедят около тридцати процентов дохода, во-вторых, 19 тысяч придется выложить за штрафы, полученные в ходе турнира. Не забываем и про огромную команду. Тренеры и физиотерапевты с Даниилом также работают не только из-за любви к профессии.

В любом случае прямо сейчас — Медведев становится одним из самых обеспеченных теннисистов, если брать доходы на корте. За 2019 год россиянин суммарно заработал свыше пяти миллионов долларов. Для сравнения — за всю карьеру до этого - меньше трех миллионов.

Пока Медведев — четвертый по официальным заработкам в мужском туре. Впереди только легендарная тройка Федерер, Надаль, Джокович.

Если до легенд Даниил пока не достал, то российских футболистов обошел с запасом. Самый высокооплачиваемый игрок в нашей стране Артем Дзюба по контракту получает около 3,6 миллионов евро.

Если же переводить в рубли, то Медведев только за 2019 год он пополнил свой счет примерно на 350 миллионов…

Рейтинг теннисистов по заработанным призовым в 2019 году

1. Рафаэль Надаль 11,926,883 $

2. Новак Джокович 9,408,839 $

3. Роджер Федерер 6,325,783 $

4. Даниил Медведев 5,293,699 $

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марат Сафин рассказал, как помогал Медведеву комментариями к матчу

Большой теннис неожиданно вернулся на Первый канал с финалом Открытого чемпионата США. Испанец Рафаэль Надаль в эмоциональном пятисетовом поединке победил Даниила Медведева. В качестве приглашенного комментатора на матче отработал экс-чемпион US Open Марат Сафин. Его комментарий в интернете получил одобрительные отклики, равнодушных в любом случае не было. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"После тюрьмы мне предложили контракт в Динамо": Российский футболист рассказал как вернуться в профессиональный футбол после отсидки
Максим Молокоедов рассказал, как начальник чилийской тюрьмы отпускал его играть за свой клуб, как тренер национальной команды Чили увидел в нем талант, и как Кокорину и Мамаеву можно вернуться на прежний уровень
Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Казахстан 9 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Новости 24