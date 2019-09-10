Лже-косметологу, погубившей москвичку, предъявили обвинение

Больше месяца понадобилось экспертам, чтобы установить точную причину смерти 29-летней Элины Бабичевой, сотрудницы банка "Открытие". Напомним, сердце девушки остановилось 14 июля во время посещения частного косметического кабинета. Родственники сразу заявили, что виной всему уколы красоты, которые регулярно делала женщина. Но косметолог Юлия Качан пошла в отказ, заверив, что в тот день делала пациентке только массаж лица. Теперь точно можно сказать, что это - ложь.

Во вторник, 10 сентября, 35-летней Юлии Качан предъявили обвинение.

- Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека, - сообщила "Комсомольской правде " Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Она мечтала мамой стать, создать крепкую семьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как удалось выяснить "КП", Юлия Качан вообще не имела медицинского образования. Два года назад она открыла частный косметический кабинет. В списке услуг были так называемые уколы красоты - ботокс. Клиенток Юля искала в социальных сетях, но сразу после ЧП с пациенткой все группы и аккаунты были удалены.

Лже-косметологу грозит до шести лет лишения свободы.

- Элине всего 29 лет было. Вся жизнь была впереди. Она мечтала мамой стать, создать крепкую семью. А теперь мы к ней на кладбище ходим, - возмутились подруга погибшей Ольга Власова. - Надеюсь, эту убийцу накажут по максимуму. Но у меня вопрос : сколько еще в Москве таких косметологов?

Напомним, спасти свою пациентку, который якобы стало плохо во время сеанса массажа, коллег из Скорой помощи днем в воскресенье, 14 июля, просила Юлия Качан, которая ведет прием в частном кабинете на Кастанаевской улице. Бригада реаниматологов приехала за 7 минут. Еще полчаса медики пытались запустить сердце молодой девушки. Но все оказалось безрезультатно.

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