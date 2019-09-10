2019-09-10T19:36:04+03:00
Политика

Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Глава Белого дома написал в твиттер, что не согласен со многими высказываниями бывшего советника
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Болтон больше не является советником президента СШАБолтон больше не является советником президента СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США снял с должности советника по национальной безопасности Джона Болтона. В твиттер Дональд Трамп написал, что разговор состоялся еще в понедельник 9 сентября:

- Я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации Презиента.

Трамп сам попросил Болтона об отставке. Документ подписан утром 10 сентября. Имя нового советника американский лидер пообещал назвать на следующей неделе. В тоже время Трамп поблагодарил за службу уже бывшего подчиненного.

Болтон запомнился сразу несколькими скандальными выступлениями, связанными с Россией. В августе советник президента США по нацбезопасности вдруг сообщил, что русские украли американские технологии для новейших ракет. Он обвинил Китай в выходе США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Супруга осужденного Виктора Бута сообщила, что США отказываются менять ее мужа даже на 15 американцев
Москвич украл из кассы магазина 700 тысяч рублей и сбежал от жены в Армению
Обвиняемый в шпионаже бывший сотрудник МИД РФ бросил больную мать
Минздрав: Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя могут принять до конца года
США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России
В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США
В Дубае официантка вернула забывчивому клиенту сумку, в которой было более 50 тысяч долларов
Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер
В давке во время религиозного праздника в Ираке погибли 16 человек
Онищенко назвал причины дороговизны жизненно важных лекарств
В 2020 году в Москве может заработать система распознавания лиц для входа в метро
Президент снял Григория Карасина с должности замглавы МИД
Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере
Алексей Ежов стал новым прокурором Дагестана
Путин предложил использовать технологии искусственного интеллекта для госуправления
Пушков: «русский шпион» нужен США для раскрутки версии о «вмешательстве» России в выборы
С 2021 года женщины смогут управлять поездами метро в Москве
Чаще всего в Россию приезжают туристы из Украины и Казахстана
Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова
На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж
Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение
Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8