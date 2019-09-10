Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

СЕГОДНЯ 19:18 2019-09-10T19:36:04+03:00

Глава Белого дома написал в твиттер, что не согласен со многими высказываниями бывшего советника

Изменить размер текста: A A

Президент США снял с должности советника по национальной безопасности Джона Болтона. В твиттер Дональд Трамп написал, что разговор состоялся еще в понедельник 9 сентября:

- Я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации Презиента.

Трамп сам попросил Болтона об отставке. Документ подписан утром 10 сентября. Имя нового советника американский лидер пообещал назвать на следующей неделе. В тоже время Трамп поблагодарил за службу уже бывшего подчиненного.

Болтон запомнился сразу несколькими скандальными выступлениями, связанными с Россией. В августе советник президента США по нацбезопасности вдруг сообщил, что русские украли американские технологии для новейших ракет. Он обвинил Китай в выходе США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ИСТОЧНИК KP.RU