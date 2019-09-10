На премии “Человек года GQ” Билан отказался от алкоголя, а Богомолов выпил шампанское за Собчак

На церемонии вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ собрались все главные столичные звёзды. Многие не обошли вниманием Дмитрия Билана, выражая ему всяческую поддержку.

Напомним, что на днях в Самаре у Димы был не очень удачный концерт - он выступал на Дне города и порой забывал слова собственных песен. Артист искренне покаялся: извинился за то, что выступал в состоянии алкогольного опьянения, и уже готовится подарить жителям Самары концерт, детскую площадку, а местной больнице - медоборудование.

Билан у бара с безалкогольными напитками.Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Сегодня поздним вечером Билан приехал в Московскую государственную консерваторию на вручение премии «Человек года» по версии журнала “GQ”. Дмитрий был сосредоточен, слегка бледноват и улыбчив. Филипп Киркоров встретил его вопросом: «Дима, как ты?» Билан улыбался: «Все хорошо!» Во время фуршета Дмитрий оставил без внимания предложения шампанского от официантов. Даже местечко музыкант выбрал себе у безалкогольного бара с соками и водой, а ведь поблизости разливали дорогой виски и делали красивые коктейли.

Собчак старательно закрывала сумкой животФото: Ирина ВИКТОРОВА

Ещё одна знаменитость в этот вечер отказалась от алкогольных напитков: и это Ксения Собчак. За трое суток до свадьбы Ксюша продолжает держать интригу. Во-первых, на церемонию «Человек года» она приехала в платье с воланом на поясе, который «маскировал» талию Ксюши и делал ее в два раза толще. Во-вторых, Собчак все время прикрывала свой «животик» сумкой. В-третьих, Собчак даже не пригубила шампанское. Зато бокалом с шипучим напитком утолил жажду ее жених Константин Богомолов. Сомнений в том, что эта пара женится по большой любви ни у кого нет. А вот сомнения в беременности невесты остаются.

Ксения выбрала платье с воланом, маскирующим животФото: Ирина ВИКТОРОВА

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