2019-09-10T22:51:38+03:00
Звезды

На премии “Человек года GQ” Билан отказался от алкоголя, а Богомолов выпил шампанское за Собчак

После «пьяного» концерта в Самаре музыкант выбрал место у бара с безалкогольными напитками, Ксюша также отказалась от спиртного
Ирина ВИКТОРОВА
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За трое суток до свадьбы Ксюша продолжает держать интригуЗа трое суток до свадьбы Ксюша продолжает держать интригуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На церемонии вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ собрались все главные столичные звёзды. Многие не обошли вниманием Дмитрия Билана, выражая ему всяческую поддержку.

Напомним, что на днях в Самаре у Димы был не очень удачный концерт - он выступал на Дне города и порой забывал слова собственных песен. Артист искренне покаялся: извинился за то, что выступал в состоянии алкогольного опьянения, и уже готовится подарить жителям Самары концерт, детскую площадку, а местной больнице - медоборудование.

Билан у бара с безалкогольными напитками. Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Билан у бара с безалкогольными напитками.Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Сегодня поздним вечером Билан приехал в Московскую государственную консерваторию на вручение премии «Человек года» по версии журнала “GQ”. Дмитрий был сосредоточен, слегка бледноват и улыбчив. Филипп Киркоров встретил его вопросом: «Дима, как ты?» Билан улыбался: «Все хорошо!» Во время фуршета Дмитрий оставил без внимания предложения шампанского от официантов. Даже местечко музыкант выбрал себе у безалкогольного бара с соками и водой, а ведь поблизости разливали дорогой виски и делали красивые коктейли.

Собчак старательно закрывала сумкой живот Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Собчак старательно закрывала сумкой животФото: Ирина ВИКТОРОВА

Ещё одна знаменитость в этот вечер отказалась от алкогольных напитков: и это Ксения Собчак. За трое суток до свадьбы Ксюша продолжает держать интригу. Во-первых, на церемонию «Человек года» она приехала в платье с воланом на поясе, который «маскировал» талию Ксюши и делал ее в два раза толще. Во-вторых, Собчак все время прикрывала свой «животик» сумкой. В-третьих, Собчак даже не пригубила шампанское. Зато бокалом с шипучим напитком утолил жажду ее жених Константин Богомолов. Сомнений в том, что эта пара женится по большой любви ни у кого нет. А вот сомнения в беременности невесты остаются.

Ксения выбрала платье с воланом, маскирующим живот Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Ксения выбрала платье с воланом, маскирующим животФото: Ирина ВИКТОРОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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